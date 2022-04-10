Buça'daki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılıyor! - Son Dakika
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Buça'daki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılıyor!

10.04.2022 19:28

Rusya-Ukrayna savaşında Ukraynalılar bir toplu mezar daha buldu. Buça'daki bir kilisenin bahçesindeki toplu mezardan çok sayıda ceset çıkartıldı.

Ukrayna ordusu, 2 Nisan'da Rus birliklerinin geri çekilmesiyle birlikte başkent Kiev'e yakın mesafede bulunan Buça kentini kontrol altına aldı. Ukraynalı yetkililer, kentin sokaklarında çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaştıklarını açıkladı ve Rusya'nın savaş suçu işlediğini kaydetti. Rusya ise Rus ordusunun Buça kentinde sivilleri öldürdüğü iddiasını yalanlandı.

CESETLER VİNÇ YARDIMIYLA ÇIKARILDI

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Buça kentindeki kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezardan cesetler çıkartılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Buça'daki toplu mezardan 21 kişinin cansız bedeninin çıkartılmasının ardından bugün de çok sayıda cesede ulaşıldı. Cesetler vinç yardımıyla çıkartılırken, ceset torbasına koyulan cansız bedenler, kilisenin bahçesine dizildi.

"KİEV YAKINLARINDA BİN 222 CESET BULUNDU"

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, "Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna'nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"500'DEN FAZLA SAVAŞ SUÇLUSU TESPİT EDİLDİ"

Rusya'daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500'den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50'den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti.

İşte dünyayı sarsacak yeni görüntüler;

Buça'daki katliam tüm dünyayı sarmıştı! Şimdi de toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Buça'daki katliam tüm dünyayı sarmıştı! Şimdi de toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Buça'daki katliam tüm dünyayı sarmıştı! Şimdi de toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Buça'daki katliam tüm dünyayı sarmıştı! Şimdi de toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Buça'daki katliam tüm dünyayı sarmıştı! Şimdi de toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Buça'daki katliam tüm dünyayı sarmıştı! Şimdi de toplu mezardan çok sayıda ceset çıkarıldı
Buça'daki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılıyor!
Buça'daki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılıyor!
YORUMLAR
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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Buça'daki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılıyor! - Son Dakika


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