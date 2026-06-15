Bungee jumping skandalında yeni detay! Genç kadın düştükten sonra hala yaşıyormuş

Brezilya'da bungee jumping sırasında güvenlik ipi bağlanmadan yaklaşık 40 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç kadınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Olay yerine ilk ulaşan sağlık görevlilerinden biri, genç kadının kurtarılmaya çalışıldığı sırada hâlâ yaşam belirtisi gösterdiğini açıkladı.

"HÂLÂ NEFES ALIYORDU"

Yerel basına konuşan hemşire, genç kadına ulaşmaya çalıştığında onun henüz hayatta olduğunu söyledi. Hemşire, "Nefes alışının düzensiz olduğunu gördüm. Göz bebekleri büyümüştü ancak hâlâ yaşam belirtisi vardı" ifadelerini kullandı. Sağlık görevlisinin açıklamaları, ülkede büyük yankı uyandıran facianın ardından yaşananları yeniden gündeme taşıdı.

GÜVENLİK İPİ BAĞLANMADAN BOŞLUĞA BIRAKILDI

Olay, Brezilya'da bir bungee jumping tesisinde meydana geldi. İddiaya göre görevliler, genç kadının güvenlik ekipmanlarını tam olarak kontrol etmeden atlayışı başlattı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten düşen kadın ağır yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Yetkililer, olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik prosedürlerinin ihmal edilip edilmediğini araştırıyor.

ÜÇ GÖREVLİ TUTUKLANDI

Facianın ardından tesiste görev yapan üç çalışan gözaltına alındı. Daha sonra şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildi.

Soruşturma kapsamında güvenlik kameraları, ekipman kayıtları ve çalışan ifadeleri incelenirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.