Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Rusya'da Müslüman nüfusun 28 milyonu geçtiği bildirildi. Ülkede yaşayan Müslüman toplulukların toplam nüfus içindeki oranı dikkat çekerken, ibadet altyapısına ilişkin veriler de paylaşıldı.

8 BİNDEN FAZLA CAMİ VAR

Açıklanan verilere göre; Rusya genelinde 8 binden fazla cami bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren camiler, hem ibadet hem de dini ve kültürel etkinlikler açısından önemli merkezler olarak öne çıkıyor.

BELLİ BÖLGELERDE TOPLANDILAR

Rusya, çok uluslu ve çok dinli yapısıyla bilinirken, Müslüman nüfus özellikle Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan ve Dağıstan gibi bölgelerde yoğunluk gösteriyor.