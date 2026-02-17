Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke - Son Dakika
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
17.02.2026 10:20
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
Rusya'da Müslüman nüfus 28 milyonu aşarken, ülke genelinde 8 binden fazla cami bulunduğu açıklandı. Müslüman nüfus özellikle Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan ve Dağıstan gibi bölgelerde yoğunluk gösteriyor.

Rusya'da Müslüman nüfusun 28 milyonu geçtiği bildirildi. Ülkede yaşayan Müslüman toplulukların toplam nüfus içindeki oranı dikkat çekerken, ibadet altyapısına ilişkin veriler de paylaşıldı.

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

8 BİNDEN FAZLA CAMİ VAR

Açıklanan verilere göre; Rusya genelinde 8 binden fazla cami bulunuyor. Ülkenin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren camiler, hem ibadet hem de dini ve kültürel etkinlikler açısından önemli merkezler olarak öne çıkıyor.

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

BELLİ BÖLGELERDE TOPLANDILAR

Rusya, çok uluslu ve çok dinli yapısıyla bilinirken, Müslüman nüfus özellikle Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan ve Dağıstan gibi bölgelerde yoğunluk gösteriyor.

Son Dakika Dünya Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke - Son Dakika

