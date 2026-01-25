Buz fırtınası ABD'yi felç etti: 500 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal - Son Dakika
Dünya

Buz fırtınası ABD'yi felç etti: 500 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal

Buz fırtınası ABD\'yi felç etti: 500 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, binlerce uçuş iptal
25.01.2026 17:28
ABD'nin doğu ve güney eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli kış fırtınası, yaşamı durma noktasına getirdi. Kar, sulu kar, yoğun buzlanma ve dondurucu soğuklar nedeniyle 500 binden fazla kişi elektriksiz kalırken, 9 bin 600'den fazla uçuş iptal edildi. Yetkililer, vatandaşları aşırı soğuklara karşı dikkatli olmaya çağırırken Başkan Donald Trump 12 eyalette acil durum ilan etti.

ABD'nin doğu ve güney eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli kış fırtınası, hayatı durma noktasına getirdi. Kar, sulu kar, buzlanma ve dondurucu soğuklar nedeniyle 500 binden fazla kişi elektriksiz kaldı, 9 bin 600'den fazla uçuş iptal edildi.

Başkan Donald Trump, başta Güney Carolina, Virginia, Tennessee, Georgia, Kuzey Carolina ve Maryland olmak üzere 12 eyalette acil durum ilan etti. ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise toplam 17 eyalet ve Washington D.C. için benzer uyarılarda bulundu. Vatandaşlar, yakıt ve gıda stoklamaları konusunda uyarıldı.

ELEKTRK VE ENERJİ ALARMI

Özellikle Mississippi, Texas ve Tennessee'de 100 binden fazla kişi elektrik kesintisinden etkilendi. Louisiana ve New Mexico'da da kesintiler yaşanıyor. ABD Enerji Bakanlığı, Texas'ta yedek üretim kaynaklarını devreye alarak elektrik arzını güvence altına almaya çalışıyor. Orta Atlantik bölgesinde ise şebeke işletmecilerine olağanüstü yetkiler verildi.

ULAŞIM VE HAVACILIK FELÇ OLDU

Fırtına nedeniyle uçuşlar da büyük ölçüde aksadı. Delta, United ve JetBlue başta olmak üzere birçok havayolu şirketi, binlerce uçuşu iptal ederek önlem aldı. Özellikle Atlanta, Boston ve New York gibi büyük merkezlerde hava ulaşımı ciddi şekilde etkileniyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Güneydoğu eyaletlerinde yoğun buzlanmanın "felç edici ve yer yer yıkıcı etkiler" yaratabileceğini belirtti. Büyük Ovalar bölgesinde ise aşırı düşük sıcaklıklar ve tehlikeli rüzgar soğutma etkisine dikkat çekildi. Yetkililer, vatandaşlardan evde kalmaları ve aşırı soğuklara karşı hazırlıklı olmalarını istedi.

MARKETLER BOŞALTILDI

Öte yandan Amerikalılar fırtınada mahsur kalma ihtimallerine karşı marketleri adeta talan etti. Temel gıda maddeleri kapanın elinde kaldı, pek çok markette raflar tamamen boşaldı.

Hava Durumu, Teknoloji, Enerji, Dünya, Son Dakika

