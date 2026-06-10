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BYD Türkiye Fabrika Planlarını Askıya Aldı

BYD Türkiye Fabrika Planlarını Askıya Aldı
10.06.2026 13:28
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Çinli otomotiv devi BYD, Türkiye'deki fabrika kurma planlarını Avrupa'ya odaklanmak için erteledi.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Çinli BYD, Türkiye'de fabrika kurma planlarını Avrupa'daki üretime odaklanmak için askıya aldığını ve Türkiye'deki yatırım takviminin belirsiz olduğunu açıkladı.

Reuters Haber Ajansına konuşan Şirketin Başkan Yardımcısı Stealle Li "Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi bulmaya odaklanmak olacak" dedi.

Li, BYD'nin Türkiye'deki fabrikayı inşa etmeye başlamadığını ve planın askıda olduğunu belirtti. Ayrıca şirketin Türkiye'de üretim için bir takvimi olmadığını vurguladı.

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında iki yıl önce

Manisa'da kurulması beklenen fabrikada üretimin bu yıl sonunda başlaması öngörülüyordu.

Türkiye, 2024 Haziran ayında Çin'de üretilen araçlara ek %40 gümrük vergisi getirmiş ama 5 Temmuz'da yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı kapsamında ülkeye yatırım yapanlar bu vergiden muaf tutulmuştu.

AA'ya göre BYD'nin Türkiye'de yaklaşık 1 milyar dolar yatırımla, yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretimi ve diğer sürdürülebilir ulaşım teknolojileri için Ar-Ge merkezi kurması öngörülüyordu.

Beş bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanan tesisin bu yıl sonunda üretime başlaması hedefleniyordu.

Şirket AB'de üretime odaklandı

Avrupa Birliği de 2024 Temmuz ayında Çin'de üretilen elektrikli otomobillere ek vergiler getirdi.

Şirket vergiden kaçınmak için Avrupa Birliği ülkelerinde üretim yapmak için harekete geçti. Şirket AB topraklarındaki ilk fabrikasını Macaristan'ın güneyindeki Szeged'de kurdu.

Bu fabrika da bir yıl gecikmeyle faaliyete girecek. Li daha önce bu fabrikanın Eylül 2025'te üretime geçeceği belirtilmişti.

BYD'nin Avrupa'daki satışları geçen yıl %270 arttı ve neredeyse 188 bin araç sattı.

BYD, elektrik otomobil satışlarında Elon Musk'ın Tesla'sıyla dünya birinciliği için rekabet ediyor.

Yatırım planlarıyla ilgili 10 Temmuz 2024'te konuşan BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergün, şirketin yaklaşık bir milyar dolarlık yatırımla Türkiye'ye kuracağı tesisin yerinin Manisa olduğunu açıklamıştı.

BloombergHT'nin sorularını yanıtlayan Ergün 150 bin olarak hedeflenen kapasitenin de artırılmak istendiğini söylemişti.

Ergün, BYD'nin çok hızlı bir firma olduğunu ve anlaşmada yazan 2026 yılı sonunun biraz daha öne çekilmesi için de çaba sarf edileceğini ifade etmişti.

BYD hakkında neler biliniyor?

BYD'nin CEO'su Wang Chuanfu, şirketi 1995 yılında Shenzhen kentinde kuzeniyle birlikte kurdu.

Şirket, akıllı telefonlarda, dizüstü bilgisayarlarda ve diğer elektronik cihazlarda kullanılan ve daha pahalı Japon muadillerine rakip olan, şarj edilebilir bataryaların üreticisi olarak adını duyurdu.

2002'de halka açıldı ve finansal açıdan zor durumdaki Çin devletine ait otomobil üreticisi Qinchuan Automobile Company'yi satın aldı.

BYD, 2008'den bu yana tanınmış Amerikan yatırımcı Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway şirketini hissedar olarak sayıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya BYD Türkiye Fabrika Planlarını Askıya Aldı - Son Dakika

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