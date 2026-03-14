Canlı yayında beyin kanaması geçiren fenomen hayatını kaybetti

Çinli sosyal medya fenomeni Wang Yefei, canlı yayın sırasında fenalaşmasının ardından hayatını kaybetti. İnternette "Wang Zha Abla" olarak tanınan 39 yaşındaki içerik üreticisi, 9 Mart sabahı yaptığı yayın sırasında aniden rahatsızlanarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Yefei'nin, yayın sırasında beyin sapı kanaması geçirdiği anlaşıldı.

CANLI YAYINDA ANİDEN FENALAŞTI

Yerel basında yer alan haberlere göre yaklaşık 130 bin takipçisi bulunan Wang Yefei, 9 Mart sabahı gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında bir anda başını ve boynunu tutarak yüzünü buruşturdu. Çevresindeki personele kendisini iyi hissetmediğini söyleyen fenomenin durumu kısa sürede kötüleşti.

Yefei'nin, Çin'de ambulans çağırmak için kullanılan 120 numarasının aranmasını istediği öğrenildi. Olayın ardından hastaneye kaldırılan fenomen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖLÜM NEDENİ BEYİN SAPI KANAMASI

Yerel medya kuruluşları Jimu News ve VNExpress International, Yefei'nin beyin sapı kanaması nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Dört yaşında bir kız çocuğu annesi olan Wang Yefei'nin, kadın giyim ürünleri satışı yaptığı canlı yayınlarda günde 7 ila 10 saat aktif olduğu belirtildi.

YOĞUN ÇALIŞMA TEMPOSU DİKKAT ÇEKTİ

Yefei'nin yakın çevresi, fenomenin son dönemde yoğun çalışma temposu nedeniyle yeterince dinlenemediğini söyledi. Yakın bir arkadaşı, her gece yalnızca 4 ila 5 saat uyuduğunu ve satış ile kargo süreçleri dahil canlı yayın işinin tüm detaylarını tek başına yürüttüğünü ifade etti.

Yefei'nin ayrıca birkaç hafta önce başlayan şiddetli baş ağrılarını kontrol altına almak için sık sık ağrı kesici kullandığı da belirtildi.

ÖLÜMÜ TAKİPÇİLERİNİ YASA BOĞDU

Wang Yefei'nin ani ölümü sosyal medyada büyük üzüntü yarattı. Takipçileri ve yakınları, canlı yayın sırasında fenalaşan fenomenin ölüm haberinin ardından taziye mesajları paylaştı.