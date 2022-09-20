Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü - Son Dakika
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Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü

20.09.2022 10:06

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştüABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü

ABD, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New York kentinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden görüşmelerine dair yaptığı açıklamada, 'New York'taki ilk görüşmemizi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve mevkidaşım Tahsin Ertuğruloğlu'yla gerçekleştirdik. Her zaman ve her yerde KKTC'nin yanındayız' ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek ve görüşmeler yapmak üzere New York'a gelmişti.

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Kaynak: DHA

New York, Kıbrıs, Tatar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve mevkidaşı Ertuğruloğlu ile görüştü - Son Dakika

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