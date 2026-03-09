Cem Özdemir Baden-Württemberg Başbakanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Cem Özdemir Baden-Württemberg Başbakanı

Cem Özdemir Baden-Württemberg Başbakanı
09.03.2026 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cem Özdemir, Almanya'da Türkiye kökenli ilk eyalet başbakanı oldu; Yeşiller Partisi en güçlü parti.

Cem Özdemir, Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinin başbakanı seçildi.

Özdemir, Almanya'da bu göreve gelmesi beklenenen ilk Türkiye kökenli siyasetçi oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Özdemir'in Yeşiller Partisi toplam oyların yüzde 30,2'ini alarak eyalette "en güçlü parti" konumunu korudu.

Son anketlere göre seçimleri açık ara kazanması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 29,7, sağcı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 18,8, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 5,5, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 4.4 ve Sol Parti yüzde 4,4 oy aldı.

İlk sonuçlar açıklandıktan sonra gazetecilere konuşan CDU'nun eyalet başbakanı adayı Manuel Hagel, Yeşiller'i ve Cem Özdemir'i kutladı.

Özdemir partisinin düzenlediği seçim eğlencesinde "Seçimi biz kazandık" sözleriyle zaferini ilan etti.

Özdemir'in CDU ile koalisyon görüşmeleri yapması ve koalisyonun kurulması hâlinde Almanya tarihinde Türkiye kökenli ilk eyalet başbakanı unvanını kazanması bekleniyor.

Cem Özdemir kimdir?

Altmış yaşındaki Cem Özdemir, Türkiye kökenli ve Baden Württemberg'in Swabya bölgesinden olmasına atıfla kendisini "Anadolulu Swabyalı" olarak tanımlıyor.

Yeşil Partili siyasetçi "başarılı bir entegrasyon modeli" olduğu yönündeki değerlendirmelere de karşı çıkıyor.

Özdemir hiç entegre olması gerekmediğini, çünkü evinin Almanya olduğunu söylüyor.

Göç karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi'nden milletvekilleri 2018'de, Özdemir'e "evine" dönmesi çağrıları yaptığında parlamentoda "Evet cumartesi günü evime gideceğim. Stuttgart'a giden bir uçağa binip, Sad Urach'a giden treni yakalayacağım. Orası benim Swabya'daki evim, hiç kimse de bana aksini söyleyemez" demişti.

Özdemir kampanyası sırasında sık sık yaşam hikayesine göndermeler yaptı. Babası çeşitli fabrikalarda çalışırke annesi de terzilik yapıyordu.

Başta okulda zorlanan Özdemir, ödevleri konusunda arkadaşlarından ve komşularından yardım aldı. Daha sonra üniversitede pedagoji eğitimi aldı.

1981'de Yeşiller'e katıldıktan sonra, 1994'de Alman Parlamentosuna giren ilk Türkiye kökenli milletvekili oldu.

Özdemir Yeşiller'in daha ılımlı kanadında görülüyor, göç ve içten yanmalı motorlu araçların aşamalı olarak yasaklanması konusunda partisine göre daha muhafazakâr bir politikaya sahip.

Resmi gezilerden kazandığı uçuş mili puanlarını özel seyahatlerinde kullandığı ve bir halkla ilişkiler danışmanından borç aldığı iddialarının ardından siyasi kariyeri darbe aldı.

Özdemir siyasete ara verdi ve bir süre ABD'de yaşadı. Daha sonra Avrupa Parlanmetosu üzerinden siyasete geri döndü.

2008-2018 yılları arasında Yeşiller'in eş başkanlığını yaptı ve 2021'de Olaf Scholz'un kabinesinde tarım bakanlığı yaptı.

Baden-Württemberg Almanya'nın en müreffeh ve sanayileşmiş eyaletlerinden biri. Mercedes-Benz ve Porsche gibi dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden ikisi bu eyalette.

Alman basını neler yazdı?

Alman basını, seçim sonuçlarında Cem Özdemir'in deneyimi ve CDU adayı Manuel Hagel'in ise tecrübesizliğinin rol oynadığını yazdı.

DW Türkçe'nin haberine göre eyaletin en önemli gazetelerinden Ludwigsburger Kreiszeitung "Eyalet seçmeni çıkarını öncelikle istikrarlı bir yönetimde görüyor... Seçmenler iki başbakan adayından daha tecrübeli olanı tercih etti" yorumunu yaptı.

Neue Osnabrücker Zeitung'un seçime ilişkin yorumunda, Cem Özdemir'in partisi Yeşiller ile kendi arasına mesafe koyarak zafere ulaştığı belirtildi.

Gazete "Cem Özdemir, başlangıçta anketlerde geride olmasına karşın dikkat çekici bir ivme yakaladı. Kampanyasını kendi kişiliği üzerine kurdu ve merkez seçmeni kaçırmamak için partisiyle arasına bilinçli bir mesafe koydu" değerlendirmesinde bulundu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung da CDU'nun, Cem Özdemir'i "küçümsediğini" söyledi.

Gazete "CDU, Muhafazakar çevrelerde bile yaygın bir popülerliğe sahip Yeşiller'in başbakan adayını ciddi şekilde küçümsedi" dedi.

Kaynak: BBC

Baden-Württemberg, Türkiye, Almanya, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cem Özdemir Baden-Württemberg Başbakanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Yangın çıkan apartmanda can pazarı: 30 kişiyi itfaiye kurtardı Yangın çıkan apartmanda can pazarı: 30 kişiyi itfaiye kurtardı
Mourinho’nun Benfica’sı şampiyonluk yolunda Porto’yu geçemedi Mourinho'nun Benfica'sı şampiyonluk yolunda Porto'yu geçemedi
İsrail yangın yeri İran, Ben Gurion Havalimanı’nı vurdu İsrail yangın yeri! İran, Ben Gurion Havalimanı'nı vurdu
İHA saldırı sonrası kritik temas Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü İHA saldırı sonrası kritik temas! Pezeşkiyan ve Aliyev telefonda görüştü
Beyoğlu’nda gece yarısı korkutan yangın Beyoğlu'nda gece yarısı korkutan yangın
Lavrov’dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı Lavrov'dan Arap büyükelçilere sert yanıt: 170 kız çocuğunun ölümünü kınadınız mı?
Ordusu İran’dayken Trump golf oynadı Ordusu İran'dayken Trump golf oynadı
Galatasaray’dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret Galatasaray'dan resmi açıklama: 150 milyon euroya ret
Tahran’da vurulan petrol deposunun yeni görüntüsü Tahran'da vurulan petrol deposunun yeni görüntüsü
Thorsten Fink: Fenerbahçe’nin attığı son gol ofsayt Thorsten Fink: Fenerbahçe'nin attığı son gol ofsayt
Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe’nin içinden geçerdik Yüksel Yıldırım: Avrupa maçımız olmasaydı Fenerbahçe'nin içinden geçerdik

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu
Bu maçın sonucu oynanmadan belli oldu
20:02
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş’e isabet etti
Demir Kubbe engelleyemedi, Hizbullah füzeleri Tel Aviv ve Beyt Şemeş'e isabet etti
19:59
Galatasaray’a Liverpool maçı öncesi büyük şok
Galatasaray'a Liverpool maçı öncesi büyük şok
19:53
Putin’den Avrupa’ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Birlikte çalışmaya hazırız
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:49
Aliyev’den İran’ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney’e tebrik mektubu
Aliyev'den İran'ın yeni Dini Lideri Mücteba Hamaney'e tebrik mektubu
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
17:51
Alarmları kurun Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
16:56
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya yapılmış sayılır
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Kıbrıs'a saldırı Avrupa'ya yapılmış sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 20:48:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Cem Özdemir Baden-Württemberg Başbakanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.