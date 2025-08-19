Cevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' Çevrim İçi Liderler Toplantısına Katılacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen 'Gönüllüler Koalisyonu' çevrim içi liderler toplantısına katılacak.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski arasında dün Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme sonrasında; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen bugün gerçekleştirilecek olan 'Gönüllüler Koalisyonu' çevrim içi liderler toplantısına katılacak. Toplantıda Rusya-Ukrayna barış müzakerelerinde gelinen son durumun değerlendirilmesi bekleniyor.

Gönüllüler Koalisyonu; Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, Avrupa Birliği (AB) ve NATO temsilcilerini, ayrıca Avrupa dışından Japonya, Avustralya ve Kanada gibi ülkeleri kapsıyor.