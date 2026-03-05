Cevdet Yılmaz KKTC'ye Gitti - Son Dakika
05.03.2026 21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'de temel atma törenine katıldı ve Mehmetçik ile iftar yaptı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi görüşme ve temel atma törenine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel tarafından karşılandı. Karşılama sonrası havalimanında Üstel ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, ardından Altınbaş Kıbrıs Üniversitesi Kampüsü Temel Atma Töreni'ne katıldı.

KKTC ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Mübarek Ramazan ayının bereketini KKTC'deki kardeşlerimizle paylaşmak, Mehmetçiklerimizle iftar sofrasında bir araya gelmek ve bir dizi görüşme ile temel atma törenine katılmak üzere KKTC'deyiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bir diğer paylaşımında ise "Altınbaş Üniversitesi KKTC Kampüsü'nün temel atma törenini Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte gerçekleştirdik. Günümüzde gerçek rekabet üstünlüğü, yetişmiş insan kaynağı, güçlü üniversiteler ve yenilik üretme kapasitesiyle belirleniyor. Bu kampüs, KKTC'nin uluslararası bir yükseköğretim merkezi olma iddiasını güçlendirecek önemli bir adım olacaktır. Bu yatırımın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yükseköğretim kapasitesini güçlendirerek bilim, araştırma ve teknoloji alanlarında yeni bir ufuk açacağına inanıyorum. Bu anlamlı yatırımda emeği geçen Altınbaş Üniversitesi yönetimine ve katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür ediyor, kampüsün öğrencilerimiz ve KKTC için hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasını yaptı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ, LEFKOŞA'DA MEHMETÇİK İLE İFTARDA BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'daki Eşref Bitlis Kışlası'nda düzenlenen iftar programında Mehmetçik ile bir araya geldi. Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam mübarek ramazan ayının bereketini, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ve Başbakan Sayın Ünal Üstel ile birlikte, KKTC'de görev yapan kahraman Mehmetçiklerimizle iftar sofrasında paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Tasada ve sevinçte bir olduğumuz Kıbrıs Türk halkıyla gönül bağımızın ne kadar güçlü olduğunun en büyük göstergelerinden biri de şüphesiz burada görev yapan Mehmetçiklerimizdir. Bu vesileyle, vatanımızın güvenliği ve milletimizin huzuru için büyük bir fedakarlıkla görev yapan kahraman ordumuzun her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

