Çin'de İlkokulda Meyve Bıçağıyla Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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Çin'de İlkokulda Meyve Bıçağıyla Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı

Çin'in güneyindeki Jiangxi eyaletinin Guixi şehrinde bulunan Wufang Mingde İlkokulu'nda, meyve bıçağıyla saldırı düzenleyen bir kadın iki kişiyi öldürdü, on kişiyi yaraladı. Saldırganın yakalandığı belirtilirken, olayın nedeni henüz bilinmiyor. Saldırı sonrası okuldaki ebeveynler ve öğretmenler büyük bir şok yaşadı.

20.05.2024 14:11
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Çin'in güneyindeki Jiangxi eyaletinin Guixi şehrinde bulunan Wufang Mingde İlkokulu'nda, meyve bıçağıyla saldırı düzenleyen bir kadın iki kişiyi öldürdü, on kişiyi yaraladı.

Polis, saldırının 45 yaşındaki Pan soyadlı bir kadın tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırganın meyve bıçağı kullandığını belirtti. Yaralılar arasında çocukların olup olmadığı henüz doğrulanmadı. Kadın saldırganın yakalandığı, polisin sosyal medyada yaptığı açıklamada belirtildi.

Kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca iki kişi hayatını kaybetti. Devlet televizyonu CCTV'ye göre, dört kişi hayati tehlike arz etmeyen yaralar aldı, altı kişi ise 'küçük sıyrıklarla' kurtuldu. Çin'de 6-12 yaş arasındaki çocuklara eğitim veren ilkokulun neden hedef alındığı henüz belli değil.

Pan şu anda polis tarafından gözaltında tutuluyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Okuldaki ebeveynler, saldırı haberini aldıklarında şok ve korku yaşadıklarını belirttiler. BBC'ye konuşan bir baba, "Tabii ki korkuyoruz. Sadece çocuklar değil, biz yetişkinler bile çok korkuyoruz," dedi. Ayrıca öğretmenlerin trajik olayı iyi yönettiğini, çocukların fotoğraflarını hemen ebeveyn grubunda paylaşarak güvende olduklarını ve kapıların kilitlendiğini belirttiklerini söyledi.

Çin'de bir kadın, ekmek bıçağı ile ilkokulda saldırı düzenledi: 2 kişi öldü 10 kişi yaralandı

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekmek, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de İlkokulda Meyve Bıçağıyla Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de İlkokulda Meyve Bıçağıyla Saldırı: 2 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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