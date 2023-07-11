Çin'de Bir Kadın Marketten Mantar Çalmaya Çalışırken Yakalandı

Çin'in Jiangsu Eyaletinde bir kadın gittiği markettein manav bölümünde bir paket mantarı iç çamşarınının içine koyraka çalmaya çalışıt. Fakat aldığı diğer eşyalar için kasada ödeme yaptığı sırada marketişn sahibinin idkkatini çekti.

Market sahibi, kadının karnındaki şişikliği görünce, elini kadının karnına atıp '' sen hamilemisin'diye sordu.

Mantarı çalan kadın, hiç bir tepki vermezken mağaza sahibi mantarları kadının iç çamaşırından çıkar.

Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık yaptığı tespit edilene kadının tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında yorum yapılmadı.