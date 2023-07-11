Çin'de Bir Kadın Marketten Mantar Çalmaya Çalışırken Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Çin'de Bir Kadın Marketten Mantar Çalmaya Çalışırken Yakalandı

Çin'de Bir Kadın Marketten Mantar Çalmaya Çalışırken Yakalandı

11.07.2023 10:45

Çin'in Jiangsu Eyaletinde bir kadın, marketin manav bölümünde bir paket mantarı iç çamaşırının içine koyarak çalmaya çalıştı. Ancak market sahibi, kadının karnındaki şişliği fark edince durumu anladı. Kadının tepki vermemesi üzerine mağaza sahibi mantarları kadının iç çamaşırından çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen kadının tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında bilgi verilmedi.

Çin'in Jiangsu Eyaletinde bir kadın gittiği markettein manav bölümünde bir paket mantarı iç çamşarınının içine koyraka çalmaya çalışıt. Fakat aldığı diğer eşyalar için kasada ödeme yaptığı sırada marketişn sahibinin idkkatini çekti.

Market sahibi, kadının karnındaki şişikliği görünce, elini kadının karnına atıp '' sen hamilemisin'diye sordu.

Mantarı çalan kadın, hiç bir tepki vermezken mağaza sahibi mantarları kadının iç çamaşırından çıkar.

Güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızlık yaptığı tespit edilene kadının tutuklanıp tutuklanmadığı hakkında yorum yapılmadı.

YORUMLAR
500

Dünya, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de Bir Kadın Marketten Mantar Çalmaya Çalışırken Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Avrupa, Beşiktaş'ın kapısından ayrılmıyor! 35 milyonu veren, Gedson Fernandes'i alır
10:31 Avrupa, Beşiktaş'ın kapısında sıraya girdi! 35 milyon euroyu getiren Gedson Fernandes'i kapacak
10:28 Karadeniz'in sel felaketiyle mücadelesi sürüyor! Ev ve iş yerleri çamurla kaplandı, kayıp 1 kişi aranıyor
10:26 Enfeksiyon sebebiyle yoğun bakımda tedavi gören Madonna, taburcu olduktan sonra ilk defa objektiflere yakalandı
10:23 Karadeniz'de sel mücadelesi! Ev ve iş yerleri çamurla kaplandı, kayıp 1 kişi aranıyor
10:22 Enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören, Madonna, taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi
10:21 Bugün toprağa verilecek Özkan Uğur'a büyük vefa! Ozan Güven, cenazeyi almak için gasilhaneye kadar gitti
10:19 Özkan Uğur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor! Ozan Güven, cenazeyi almak için gasilhaneye gitti
09:56 Arda Güler'in yeri doluyor! Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi transfer etmeye çok yakın
09:52 Arda Güler'in yeri hemen doldu! Fenerbahçe'nin Szymanski'yi açıklaması an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2023 11:00:59. #1.12#
SON DAKİKA: Çin'de Bir Kadın Marketten Mantar Çalmaya Çalışırken Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement