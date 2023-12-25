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Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı - Son Dakika
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Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı

Dünya genelinde JN.1 varyantı kaynaklı Covid artışı, Çin'deki ölüm vakalarını artırınca cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre, JN.1 baskın hale geldi ve ayrı bir varyant olarak sınıflandırıldı. Henan'daki devlet yönetimindeki merkezlerin talepleri karşılayamadığı belirtiliyor. Ülkede 118,977 pozitif vaka var, ölüm sayıları net değil.

Çin\'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
25.12.2023 - 13:33,  Güncelleme: 13:38
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Son haftalarda dünya genelinde Covid salgınında JN.1 varyantından kaynaklanan bir artış yaşanıyor. Bu durum, Çin'deki Covid kaynaklı ölümlerde artış olunca cenaze yakma merkezleri 24 saat hizmet vermeye başladı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporuna göre, JN.1 varyantı birçok ülkede (İngiltere ve Çin dahil) baskın bir tür haline gelmiştir. Raporda, JN.1'in küresel yayılımının hızla arttığı ve artık BA.2.86 soyundan bağımsız bir varyant olarak sınıflandırıldığı belirtiliyor.

Çin'deki Henan bölgesindeki yerel haber kaynaklarına göre, devlet tarafından işletilen cenaze yakma merkezleri halkın ihtiyaçlarına yetişemeyerek sürekli çalıştığı ve cenaze evlerinin morglarının talepleri karşılayamadığı ifade ediliyor. Yerel bir kişi, "Üç yıl içinde birçok özel cenaze evi açıldı ve işler büyüdü. Şu anda cenaze yakma merkezleri her gün çalışıyor ve yakılacak cesetler buzluklara konuyor. Kremasyon için uzun bir sıra beklemek gerekiyor" diyor.

Çeşitli kaynaklara göre, ülkede şu anda 118,977 pozitif vaka bulunuyor ve bunlardan 7,557'si ciddi veya kritik durumda. Ancak ülkede ölüm sayıları hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bu kaosun Hindistan'da da yaşandığı ve Hindistan Ulusal Tıp Derneği'nin Covid görev gücü başkan yardımcısı Rajeev Jayadevan'ın durumu hafife almaya çalıştığı belirtiliyor. Jayadevan, "Beklendiği gibi birkaç ölüm bildirildi, ancak çoğu vakaya hastaneye yatış gerekmiyor. Ciddi hastalık, genellikle yaşlı bireyleri ve eşlik eden hastalıkları olanları kapsıyor" dedi.

Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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Son Dakika Dünya Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de Covid kaynaklı ölümlerim artmasından sonra cenaze yakma merkezleri 24 saat çalışmaya başladı - Son Dakika
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