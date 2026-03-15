Çin\'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Kuzey Komutanlığı Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen askeri tatbikat kapsamında J-16 savaş uçaklarının kara hedeflerine yönelik saldırı eğitimleri yaptığı bildirildi. Çin ordusu tarafından paylaşılan görüntülerde, savaş uçaklarının belirlenen hedeflere yönelik hassas saldırı görevleri gerçekleştirdiği görüldü.

KARA HEDEFLERİNİ TEKER TEKER VURDU

Yayımlanan videoda birden fazla J-16 savaş uçağının askeri hava üslerinden havalandığı, ardından hedef bölgeye doğru alçak irtifa uçuşu yaptığı dikkat çekiyor. Görüntülerde pilotların saldırı pozisyonuna geçerek hedef koordinatlarına yönelik mühimmat bıraktığı ve kara hedeflerinin vurulduğu anlar yer alıyor. Tatbikat sırasında kullanılan mühimmatın hedefleri yüksek hassasiyetle vurduğu görülürken patlama anlarının da görüntülere yansıdığı dikkat çekiyor.

Çin ordusu, söz konusu tatbikatın hava kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetini geliştirmek, pilotların gerçek savaş senaryolarına hazırlığını artırmak ve kara hedeflerine yönelik koordineli saldırı kapasitesini test etmek amacıyla düzenlendiğini açıkladı.

J-16 ÇİN'İN EN GÜÇLÜ SAVAŞ UÇAKLARINDAN BİRİ

Tatbikatta kullanılan J-16 savaş uçakları, Çin'in geliştirdiği en modern çok amaçlı savaş uçaklarından biri olarak biliniyor. Rus yapımı Su-30 platformu temel alınarak geliştirilen J-16, uzun menzil, yüksek taşıma kapasitesi ve gelişmiş radar sistemleriyle dikkat çekiyor. Uçaklar hava üstünlüğü görevlerinin yanı sıra kara saldırısı ve elektronik harp görevlerinde de kullanılabiliyor.

Uzmanlar, J-16'nın özellikle hassas güdümlü mühimmat taşıma kapasitesi sayesinde Çin hava kuvvetlerinin kara hedeflerine yönelik saldırı gücünü önemli ölçüde artırdığını belirtiyor.

BÖLGEDE GERİLİM ARTIYOR

Çin ordusunun bu tür tatbikatları son dönemde özellikle Tayvan Boğazı ve Doğu Asya'daki askeri gerilimin arttığı bir dönemde daha sık gerçekleştirdiği dikkat çekiyor. Pekin yönetimi, Tayvan çevresinde düzenlediği hava ve deniz tatbikatlarıyla askeri gücünü sergilerken ABD ve müttefiklerinin bölgedeki askeri faaliyetleri de gerilimi artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, Çin hava kuvvetlerinin düzenlediği bu tür tatbikatların hem pilotların savaş hazırlığını artırmayı hem de bölgedeki rakiplere caydırıcı bir mesaj vermeyi amaçladığını değerlendiriyor.