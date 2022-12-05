Çinli inç operatörü kadının korkunç ölümü! Takipçileri o anları canlı canlı izledi - Son Dakika
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Çinli inç operatörü kadının korkunç ölümü! Takipçileri o anları canlı canlı izledi

05.12.2022 09:57

Çinli sosyal medya fenomeni ve vinç operatörü iki çocuk annesi Xiao Qiumei, çalıştığı vincin içerisinden canlı yayın yaptığı esnada, 47 metreden aşağı düşüp yaşamını yitirdi. Takipçileri fenomenin yere düşüp öldüğü anları canlı canlı izledi.

Xiao Qiumei'nin canlı yayında düşüp ölmesine rağmen ailesi ve sevenleri, fenomenin mesai saati içinde telefonun çantasında bıraktığını ve asla telefon kullanmadığını söyleyerek ölümün arkasında başka bir şey olduğunu iddia etti.

Vinç operatörü kadının feci ölümü! Takipçileri canlı canlı izledi

Fakat fenomenin videoyu mesai saatinin hemen bitiminden sonra çektiği ortaya çıkınca acılı aile ikna oldu.

Vinç operatörü kadının feci ölümü! Takipçileri canlı canlı izledi

Xiao Qiumei'nin vinç üzerinde bir basamağı atlayıp diğer basamağa adımını atmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip düştüğü ortaya çıktı.

Vinç operatörü kadının feci ölümü! Takipçileri canlı canlı izledi

Xiao'nun için yapılan cenaze töreninden sonra cesedi yakılıp külleri bir kutuya koyularak ailesine teslim edildi.

Vinç operatörü kadının feci ölümü! Takipçileri canlı canlı izledi
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Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çinli inç operatörü kadının korkunç ölümü! Takipçileri o anları canlı canlı izledi - Son Dakika
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