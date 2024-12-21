Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu - Son Dakika
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Dünya

Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu

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HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadına ''Başını ört'' talimatı vermiş, görüntüler günlerce konuşulmuştu. O anlarla ilgili ilk kez konuşan Colani, ''Onu zorlamadım. Ancak fotoğraflarımın bana uygun şekilde çekilmesini tercih ediyorum. Bu benim özgürlüğüm'' ifadelerini kullandı.

21.12.2024 11:26  Güncelleme: 12:04
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61 yıllık Baas rejimini sona erdiren muhalif grupların başını çeken Hayat Tahrir el- Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani bir anda dünyanın gündemine oturdu. Esad'ın Rusya'ya kaçmasının ardından attığı her adım takip edilen Colani, geçtiğimiz günlerde bir kadınla fotoğraf çekilmişti. Colani'nin fotoğraf öncesinde kadına "Başını ört" dediği anlar görüntülenmiş ve Suriye'de şeriat uygulanacağı söylentileri ortaya atılmıştı.

Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu

"BU BENİM ÖZGÜRLÜĞÜM"

Colani kadının başını örtmesine yönelik hareketiyle gündemdeki yerini korurken, o anlarla ilgili ilk kez konuştu. Görüntülerin ardından tepkilerin odağı olan Colani, BBC'ye verdiği röportajda "Onu zorlamadım. Ancak fotoğraflarımın bana uygun şekilde çekilmesini tercih ediyorum. Bu benim özgürlüğüm" diyerek, olayın şahsi bir tercih olduğunu söyledi.

SURİYE'DE NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek 8 Aralık'ta çöktü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esad, 8 Aralık'ta başkentten kendisi ve ailesi için sığınma sağlama kararı alan Rusya'ya kaçtı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/ YPG'den kurtardı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge, PKK/YPG'den temizlendi.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de geçici yönetim kuruldu, Muhammed el-Beşir, Mart 2025'e kadar geçici yönetimin başbakanı olarak görevlendirildi. Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği de 14 Aralık'ta yeniden faaliyete geçti. Rejimin devrilmesinin ardından birçok Batı ülkesi Şam'a heyet gönderdi

Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu

Ebu Muhammed, Politika, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Talat Yelbuz:
    YA BIRAKIN BU AYAKLARI, DÜPEDÜZ EL KAIDE ARTIGISIN, AMACINIZ, TALIBAN TARZI BIR SURIYE 19 93 Yanıtla
  • Çelikk:
    Tehlikeli Bu Adam Türkiye yi Kullanıyorlar 10 42 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    kemalistler gene saldırıya başlamış. size ne oğlum? herkes sizin gibi rezil yaşamak zorunda mı? 32 14 Yanıtla
  • null:
    israil artığı olmada kimin artığı olursan ol,zarar gelmez gelsede önlenir,kafasına yahudi foteri taksaydı,dünya ona övgüler dizerdi 37 5 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    adam haklı.. onunla foto çektirmek istiyorsan onunda fikirlerine saygı duymalısın… 30 1 Yanıtla
  • Ahmet Işık:
    colani doğru söylüyor ister beğenirsin ister beğenmezsin adam kendi fikrini söylemiş kızda söyledi zaten baskıcı bir şekilde söylemedi diye 25 2 Yanıtla
  • Mevlüt Çetin:
    dorği söylüyor 19 0 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    şeriatı silfikim 4 15 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Özgür irade diyelim ne gelir elden baska 14 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    İSLAMDAN Bİ HABER İTRAİL TSMALI FNOSU tlt YALNI YİNE FAZLA VERMİŞLER GİT ÖTEDE HVL 1 1 Yanıtla
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