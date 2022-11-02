"Putin'i nasıl ikna ettiniz?" sorusuna Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt: Önce Biden'a sonra size anlatacağım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin grup toplantısında Rusya tarafından askıya alınan Tahıl Anlaşması'yla ilgili müjdeli haberi verdi. Dün Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, anlaşmanın bugün 12.00'dan itibaren eskisi gibi devam edeceğini anlattı. Erdoğan, haberi bizzat Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Bakan Akar'a aktardığını dile getirdi.

"PUTİN'İN ÖZEL BİR RİCASI OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in sevkiyatla ilgili özel bir ricası olduğunu da dile getirdi. Buna göre tahıl gemileri öncelikli olarak fakir Afrika ülkelerinin yolunu tutacak. İlk etapta Cibuti ve Sudan gibi ülkelere sevkiyat yapılması planlanıyor.

"NASIL İKNA ETTİNİZ?" DİYE SORULDU

Grup toplantısı sonrasında yaşananlar da kısa sürede kamuoyuna yansıdı. Gazetecilerin toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Tahıl anlaşmasının devamı için Putin'i nasıl ikna ettiniz?" diye sorduğu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da soruya "Önce Biden'a sonra size anlatacağım" diye karşılık verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen günlerde konuyla ilgili daha detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

Rusya Savunma Bakanlığı, 29 Ekim'de Ukrayna'dan tahıl çıkışını sağlayan anlaşmanın askıya alınması çerçevesinde güvenlik nedeniyle tahıl koridoru boyunca gemilerin hareketini de durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu. Rusya'nın kararının ardından devreye giren Türkiye adına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, görüşmelere başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Akar'ı arayarak tahıl sevkiyatının yeniden devam edeceği bilgisini verdiğini belirtti.