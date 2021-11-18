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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı

18.11.2021 08:50

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun görüntüledikleri iddiasıyla gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan İsrailli çift serbest bırakıldı. Çiftin, sabah saatlerinde özel bir uçakla İsrail'e iniş yaptığı belirtildi.

Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla siyasal ve askeri casusluk suçundan tutuklanan İsrail uyruklu çift serbest bırakıldı.

"TÜRK HÜKÜMETİNE İŞ BİRLİKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Başbakan ve Dışişleri Bakanı'nın ortak duyurusu: Türkiye ile ortak çabalarımızın ardından Mordi ve Natali Oknin serbest bırakıldı, İsrail'e evlerine dönüyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanına ve hükümetine işbirlikleri için teşekkür ediyoruz, Oknin çiftine hoş geldiniz diyoruz."

"EVE DÖNÜYORUM"

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid sosyal medya hesabından çift ile fotoğrafını paylaşarak "Eve dönüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi, Üsküdar, İsrail, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çeken İsrailli çift serbest bırakıldı - Son Dakika
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