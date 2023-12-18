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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macar mevkidaşı Novak ile görüşmesi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macar mevkidaşı Novak ile görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüşmesinde, Türkiye-Macaristan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Macar mevkidaşı Novak ile görüşmesi
18.12.2023 - 17:17,
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile görüşmesinde, Türkiye-Macaristan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel meseleler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tüm çatışma bölgelerinde sükuneti sağlamak amacıyla küresel barışa hizmet eden çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının, bölgesel ve küresel barışın, insan hakları ve uluslararası hukukun korunması için sona erdirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, Türkiye-Macaristan ilişkilerine de değindi.

Erdoğan, Türkiye ve Macaristan ilişkilerinin Budapeşte ziyareti sonrası daha da derinleşeceğine inandığını vurguladı.

Görüşmede, küresel ve bölgesel meseleler de ele alındı.

Kaynak: AA
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