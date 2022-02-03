Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Mart ortasında Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'ye beklenen ziyaretini Mart ortasında yapacağını söyledi. Türkiye bu ziyaretten önce İsrail'e özel temsilcilerini gönderecek.

Ukrayna'ya resmi ziyareti öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, Herzog'un Mart ortalarında Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi. Erdoğan," Bu ziyaretle ikili ilişkilerimizi geleceğe yönelik farklı bir zemine olumlu istikamette oturtmanın gayretinde olacağız. Bu yaklaşım İsrail'de de mevcut." dedi.

Erdoğan, daha önce İsrail'in özel temsilcilerini Türkiye'ye gönderdiğini hatırlatarak Herzog'un ziyaretinden önce Türkiye'nin özel temsilcilerinin de ülkeye seyahat edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı daha önce Herzog ziyaretinin Şubat ayında gerçekleşmesi ve iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açılacağı beklentisini paylaşmıştı.

İsrail merkezli Haaretz gazetesine konuşan İsrailli bir yetkili seyahatin Türkiye'nin ikili ilişkilerdeki normalleşmeye dönük niyetiyle ilgili bir "turnusol kağıdı" işlevi göreceğini belirtti ve ekledi:

"Başkanlık düzeyinde bir toplantı bir araç olarak kullanılabilir. Başkan siyasi değil sembolik bir figür ve her halükarda Herzog Türklerle kendi görüşmelerini yürütüyor. Böyle bir kanalla görüşmelere başlanabilir ve ardından gelişmelere ve etkilere göre yavaşça ilerleyebilir. "

Haaretz'e konuşan bir başka yetkili de Türkiye ile "donmuş" ilişkileri "ılığa" dönüştürme kararının alındığını söyledi ve olasılıkları söyle değerlendirdi:

"Her türlü sembolik şey olabilir. Örneğin, elçilerin değişimi veya ekonomik anlaşmalar. Ama Türkiye'den de net şeyler gelmeden ilerlemeyeceğiz."

İki ülke ilişkileri 2010'dan bu yana nasıl değişti?

Gazze'ye doğru giden Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da uluslararası sularda İsrail'in düzenlediği ve dokuz Türk'ün ölümüyle sonuçlanan saldırıdan sonra Ankara- Tel Aviv ilişkileri kopma noktasına geldi.

Büyükelçiler geri çekildi, Türkiye normalleşme için şartlar sundu.

Zaman zaman duran ve yıllar süren görüşmelerin sonucunda, Haziran 2016'da iki ülke anlaştı ve yeni atanan büyükelçiler Tel Aviv ve Ankara'da 2016 sonunda göreve başladı.

İsrail-Türkiye arasındaki 'Mavi Marmara anlaşmasının' gizli ek maddeleri olduğu iddia edildi

Türkiye 6 yıldan sonra İsrail'e büyükelçi atadı

Ancak Aralık 2017'de ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmesi ve ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planı, Türkiye'nin tepkisini çekti.

İsrail'de, büyükelçiliğin açılacağı tarih olan Mayıs 2018'de Filistinlilerin karar tepki için düzenlediği protesto gösterilerinde 60'tan fazla kişi hayatını kaybetti. Türkiye, bu aşamada Tel Aviv'deki büyükelçisi Kemal Ökem'i geri çekti ve bir süre sonra başka bir görev verdi.

İsrail'in de merkeze çağırdığı Ankara Büyükelçisi Eithan Naeh'in bir süre sonra görev süresi doldu. Şu an İsrail'in, sadece titr olarak kalsa bile Ankara Büyükelçisi olarak atadığı bir isim yok.

Son olarak Herzog'un cumhurbaşkanı seçilmesi sonrası Erdoğan ve Herzog arasında birkaç telefon görüşmesi gerçekleşti. Bunların en önemlileri, Kasım ayında İsrailli bir çiftin "casusluk" iddiasıyla gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakılması üzerine gerçekleşti.

18 Kasım'daki görüşmede Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Orta Doğu'nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirterek gerek ikili, gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti.

Herzog'un da Türkiye ve İsrail'in bölge barışına ilişkin ikili ve bölgesel konularda kapsamlı diyalog içinde olma arzularından memnuniyet duyduğu kaydedildi.

Ocak ayında da Herzog'un annesinin vefatı üzerine Erdoğan, İsrailli mevkidaşını arayarak başsağlığı diledi.