Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan'a ziyaretler gerçekleştirecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan'a ziyaretler gerçekleştirecek

12.06.2023 07:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimden sonra ilk ziyaret edilen ülkeler geleneğini sürdürerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve ardından Azerbaycan'a ziyaretler gerçekleştirecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek olan Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek. Azerbaycan ziyaretinde ise mevkidaşı İlham Aliyev ile Ankara-Bakü hattında iş birliğinin artırılması ve Kafkaslar'daki barış ve istikrar konuları ele alınacak.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oyların yüzde 52'sini alan Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçilmişti.

İLK DURAK KKTC

Kabine'yi kuran ve çalışmalarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimden sonra ilk ziyaret edilen ülkeler geleneğini de bozmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek. Türkiye'nin Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz'deki yol haritasına ilişkin mesajlar verecek. İletişim Başkanlığı, görüşmede, Ada'da yaşanan gelişmelerin bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacağını duyurdu.

YARIN DA AZERBAYCAN'A GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Mevkidaşı İlham Aliyev ile görüşecek. İki lider, Ankara- Bakü hattında iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik değerlendirme yapacak. Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki diyalog sürecinde kaydedilen ilerlemeyi de ele alacak. Kafkaslar'daki kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik mesajlar verilecek.

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İlham Aliyev, Azerbaycan, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC ve Azerbaycan'a ziyaretler gerçekleştirecek - Son Dakika


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