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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkak - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkak

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de katliam yapan İsrail'e sert sözlerle yüklendi. ''İsrail gerçek bir ordu ile karşılaşırsa akıbeti berbat olur. Çok geçmeden bu akıbet ile karşılaşmak istemiyor ise aklını başına alması gerekiyor.'' diyen Erdoğan, ''İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettiği cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır. Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum.'' ifadelerini kullandı.

06.12.2023 - 19:45,  Güncelleme: 20:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gazze'de katliama devam eden İsrail'e zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi. Erdoğan, "İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkaktır. Buna gerek kalmadan İsrail aklını başına almalı. İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettiği cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır. Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katliama devam eden İsrail'e sert sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'nun er ya da geç hesap vereceğini belirtti.

ERDOĞAN: NETANYAHU NEREYE KADAR KAÇAR BİLEMİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Karabağ'ın işgaline Türkistan'daki zulme, Keşmir ve Arakan'daki haksızlıklara bu düşünce ile rıza göstermedik. Bugün aynı onurlu duruşu Gazze'ye yönelik barbarlık karşısında Filistin halkının yanında yer alarak sergiliyoruz. Gazze'de öldürülen binlerce kadının yaşlının, masumun yanında yer almak için felsefi gerekçeler aramaya gerek yoktur. Gazze halkına uygulanan zulme karşı çıkmak için sadece insan olmak yeterlidir. İsrail 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı zulmün hesabını elbette verecektir. Netenyahu nereye kaçar bilemiyorum. 7 Ekim'den bu yana işlediği savaş suçları bu ülkeyi yönetenlerin yakın gelecekte yargılamalarda ayrı bir yere sahip olacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkaktır

"İSRAİLLİ YÖNETİCİLER ER YA DA GEÇ YARGILANACAK"

İsrailli yöneticiler er ya da geç insanlık mahkemesinde yargılanacak, hak ettikleri cezaları çekecek, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklardır. Netanyahu yönetimine bu cüreti veren Batılı ülkeler de aynı akıbeti paylaşacaklardır. Amerika ve Avrupa ülkeleri İsrail'e sınırsız siyasi, askeri, ekonomik destek vermemiş olsa bu terör devletin yöneticileri böyle pervasız ve acımasız hareket edemezdi.

"İSRAİL GERÇEK BİR ORDUYLA KARŞI KARŞIYA GELDİĞİNDE PARAMPARÇA OLACAKTIR"

İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkaktır. Buna gerek kalmadan İsrail'in aklını başına almasını talep ediyoruz. Batının tarihi bu bakımdan oldukça karanlık, çirkin, vahşi, gaddarlık örnekleriyle doludur. Biz bunların tıynetini Bosna, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Çanakkale, Filistin, Irak, Suriye'den, oralardaki vahşetlerinden, sinsi oyunlarından biliriz. Dünyayı batı değerleri safsatasıyla oyalayanlar kendi güvenlik ve refahları dışında hiçbir değerleri olmadığını ispatlamışlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkaktır

"BARBARLIK GERÇEK ANLAMDA BATI'YA AİT BİR VASIF"

İnanç, felsefe, hukuk ve bilim unsurlarının tamamı başka coğrafyalara ve toplumlara aittir. Sadece barbarlık gerçek anlamda Batı'ya ait bir vasıftır. Haçlı seferlerinde 4 milyon, sömürgelerinde 50 milyon dünya savaşlarında 70 milyon insanı katleden batı hep bu vasfını sergiliyordu. Gazze'deki vahşete ortak olan Batı mayasındaki barbarlık dürtüsüyle hareket etmektedir. İsrail'e en küçük söz söyletmeyip, Gazze'de yapılanların dile getirenlerin üzerine hoyratça giden Batı yönetimleri bireysel düzlemde insan olma kurumsal düzlemde devlet olma özelliklerini kaybetmiştir.

"İSRAİL ZULMÜNÜ NE KADAR TIRMANDIRIRSA ÖDEYECEĞİ BEDEL O KADAR AĞIR OLUR"

BM Genel Sekreterin samimi çabaları güvenlik konseyinin kimi daimi üyeleri tarafından engellenmiştir. Batının etekleri altına saklanan İsrail yönetimi zulmünü ne kadar tırmandırırsa sonuçta ödeyeceği bedeller de o kadar ağır olacaktır. Çocuk, kadın, yaşlı, silahsız ve çaresiz insanları öldürmek sadece İsrailli yöneticiler gibi korkaklara mahsus zavallılıktır. Bölgeye huzur gelmesinin tek yolunun 1967 sınırlarında Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız ve egemen Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini bir kez daha hatırlatıyoruz."

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Recep Tayyip Erdoğan, İsrail, Kabine, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacağı muhakkak - Son Dakika
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