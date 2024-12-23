Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor - Son Dakika
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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor

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Kabine sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de PKK/YPG terör örgütü için operasyon sinyali verdi. Erdoğan, "Terör örgütü için çember daralıyor. PKK ya kendini tasfiye edecek ya da tasfiye edilecek. Şairin de dediği gibi, belki yarın belki yarından da yakın" ifadelerini kullandı.

23.12.2024 20:15  Güncelleme: 20:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Suriye'de yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, PKK/ YPG terör örgütü için operasyon sinyali verdi.

ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ: PKK İÇİN ZAMAN DARALIYOR

Erdoğan, şunları söyledi: "Kürt kardeşlerimize zulüm eden bu katil sürülerini bölgemiz için tehdit kaynağı olmaktan mutlaka çıkaracağız. Nokta operasyonlarımızı cerrah hassasiyetiyle sürdürmekte kararlıyız. PKK ve uzantıları için zaman kısalıyor, çember daralıyor. Yolun sonu görülüyor. Kimin tetikçiliğini yaparsa yapsınlar şunu bilsinler ki kendilerini bekleyen acı akıbetten kaçamayacaklar. Şairin dediği gibi belki yarın belki yarından da yakın. Bu beladan kurtulacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor

"AHMED EŞ ŞARA İLE YAKIN DİYALOG HALİNDEYİZ"

"8 Aralık'ta Şam'ın düşmesi Esed'in kaçması ile Suriye'de yeni bir dönem başladı. Suriye'nin komşusu ve kardeşi olarak süreci en iyi okuyan ülke konumundayız. Suriye krizinin ilk anından itibaren tarihin doğru tarafında yer aldık. Bu süreçte en ağır imtihanımız seçim döneminde yürütülen alçak kampanyaya karşı göğsümüzü siper etmemiz olmuştur. Suriye Devrim lideri Eş Şara ile yakın diyalog halindeyiz. İlk önce MİT Başkanımız ziyaret etti. Ardından büyükelçiliğimizi hayat geçirdik. Ziyaretlerimiz bundan sonra da artarak devam edecek. En zor günler artık geride kalmıştır. 61 yıllık Baas karanlığına son veren Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerini yeniden ayağa kaldıracaklarına eminim. Yeni yönetimin verdiği mesajları değerli buluyoruz. İsrail er ya da geç işgal ettiği topraklardan çekilecektir, buna mecbur kalacaktır. Daha fazla kan dökerek varılacak yer sadece huzursuzluktur.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye\'de PKK/YPG için çember daralıyor

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • monşer null:
    En Düşük Emekli Maaşı 20.000 TL Asgari Ücret İse 30.000 TL Oldu Hayırlı Uğurlu Olsun Vatana 7 6 Yanıtla
  • Kara kartal null:
    asgari ucret yok emekli yili dedigi yilda emekli maasi 12000tl 6 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    daha ekonomiye sıra gelmedi demekki 3 5 Yanıtla
  • monşer null:
    Yazık Ki Ekonomi, Tek Haneye Ne Zaman Düşecek 2 4 Yanıtla
  • monşer null:
    Şaka Şaka 0 0 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Sözüm ona Atatürkçüler Tutturmuş Ekonomi Diyorlar ne oldu Atatürk döneminde günde bir öğün yemek yediklerini ne çabuk unuttunuz siz ne anlarsınız VATAN dan Tek ve en büyük lider kuşkusuz RECEP TAYYİP ERDOĞAN 0 0 Yanıtla
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