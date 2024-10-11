Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm ülkeleri bağımsız Filistin devletini tanımaya çağırıyorum

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyinin 4'üncü toplantısının ardından düzenlenen imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyinin 4'üncü toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilere, bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyimizin 4'üncü toplantısı vesilesiyle ikili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Gerek birlikte gerekse heyetler arası bu istişarelerimiz gerçekten geleceğe yönelik önemli gelişmelerin olabileceğinin bize sinyallerini verdi. Münasebetlerimizin ahdi zemini güçlendirecek metinlere sizlerin huzurunda 11 anlaşmaya imzayı attık. Ayrıca, Balkanlar, Orta Doğu ve Ukrayna özelinde küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sırbistan ile ilişkilerimizde adeta altın çağı yaşıyoruz. Her geçen gün gelişen ilişkilerimiz sayesinde Belgrad Büyükelçiliğimize ilave olarak 2021'de Yeni Pazar'da Başkonsolosluk, 2022'de Niş'te Konsolosluk bürolarını açtık. İkili iş birliğimizin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. Ticaret hacmimiz iki yıl üst üste 2 milyar doları aştı. 5 milyar dolarlık ortak hedefimize ulaşmak maksadıyla müşterek adımlar atmaya kararlıkla devam ediyoruz. Bu sene sonunda Sırbistan'dan ülkemize gelen turist sayısının 2022 yılındaki rekoru aşacağını şu anda tahmin ediyoruz. Üzerinde çalıştığımız kimlikle seyahatle birlikte karşılıklı turist sayıları önemli oranda artıracaktır. Sırbistan'daki yatırımlarımız son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolara çıkmıştır. Şirketlerimiz bu kapsamda Sırbistan'da yaklaşık 9600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimizin üstlendikleri 95 proje ile 1 milyar dolarlık iş hacmine ulaştı. İnşaat sektöründe 10 bini aşkın işçimiz çalışarak Sırbistan'a katkı sunmaya devam ediyor" diye konuştu.

'BOSNA'DA İSTİKRAR KORUNMALI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkanların huzur ve istikrarını bölge açısından önemine vurgu yaparak, "İkili ilişkilerin yanı sıra mevcut bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunduk. Balkanların huzur ve istikrarının öneminin altını bir kez daha çizdik. Bu minvalde Sırbistan'la Kosova arasındaki son gerilimlere sağduyuyla yaklaşılmasının önemi aşikardır. Bosna Hersek'te istikrarın korunmasında ülkelerimizin kararlılığını da teyit ettik. Bosna Hersek'in siyasi kırılganlığının bir an önce geride bırakılması noktasında Sırbistan'ın yapıcı yaklaşımının önemini de bu vesileyle vurguladım" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA VE GAZZE GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanı Vucic ile gerçekleştirdikleri ikili görüşme kapsamında başta Gazze olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdiklerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstişarelerimizde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha teyit ifade ettim. Kalıcı barışa dönük gayretlerimizi sürdürme kararlığında olduğumuzu mevkidaşımla paylaştım. Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve Lübnan'da yaşanan dram da hiç şüphesiz gündemimizde yer aldı. İsrail yönetiminin insanlık onurunu ayaklar altına alan saldırılarına artık dur denilmesi gerekiyor. Meselenin temelinde yatan sorun Filistin topraklarının İsrail tarafından işgalinin sürmesidir. Bu itibarla 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin vücut bulması şarttır. 7 Ekim'den bu yana 9 ülke Filistin devletini tanımıştır. Hala bunu yapmayan ülkelere Filistin devletini tanıma çağrımızı burada bir kez daha hatırlatıyorum. Uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajlarının verilmesi ve yaşanan katliamın sona erdirilmesi konusunda asli bir sorumluluğu bulunuyor. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Vucic olmak üzere samimi misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Özellikle ikili görüşmemizde siyasi, askeri, ekonomik, ticari, turizm bunun yanında savunma sanayine yönelik iş birliği çalışmalarımızı karşılıklı menfaat esasına dayalı olarak sürdürme kararını verdik" açıklamasını yaptı.