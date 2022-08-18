BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Ukrayna'ya gitti - Son Dakika
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BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Ukrayna'ya gitti

18.08.2022 09:30

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da Devlet Başkanı Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar da yer aldı. SİHA'ların savaşta etkin rol oynaması nedeniyle hem Zelenski hem de Ukrayna halkı, Bayraktar'a oldukça saygı duyuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile resmi ziyarette bulunmak üzere saat 09.15'te Ukrayna'ya gitti. Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ile diğer yetkililer uğurladı.

HALUK BAYRAKTAR DA UKRAYNA HEYETİNDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da eşlik ediyor.

UKRAYNALI YETKİLİLERLE İYİ İLİŞKİLERİ VAR

Rusya - Ukrayna savaşında Ukrayna ordusunun çokça kullandığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları sık sık gündeme gelmişti. Bayraktar TB2 SİHA'larının üreticisi BAYKAR'ın CEO'su Haluk Bayraktar sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile fotoğrafını paylaşarak Zelenski'den "İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım… Zafer haksızca işgale karşı ülkesini savunan yürekli insanlarla olsun" diyerek övgü ile bahsetmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti

Zelenski'nin danışmanı Podolyak ise geçtiğimiz aylarda İstanbul'a gelmiş ve Bayraktar ile görüşmüştü. Podolyak, "Bazı komşular konusunda şanslı değiliz ama birçok dostumuz olduğu kesin." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti
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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Ukrayna'ya gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: BAYKAR CEO'su Haluk Bayraktar da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Ukrayna'ya gitti - Son Dakika
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