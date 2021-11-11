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Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı - Son Dakika

Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı

11.11.2021 16:22

Dağlık Karabağ'daki Goris-Kapan yolunun Azerbaycan'a bırakılması, Ermenistan'ı karıştırdı. Bu karara tepki gösteren muhalefet, hükümet binasına girmeye çalıştı. Çıkan olaylarda yaklaşık 20 protestocu gözaltına alındı.

Dağlık Karabağ'daki savaşın durdurulmasına yönelik geçtiğimiz yıl 10 Kasım'da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından bölgedeki anlaşmazlıklar taraflar arasındaki görüşmelerle giderilmeye devam ediyor.

KARARA TEPKİ GÖSTERDİLER

Son olarak Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan'ın devlet televizyonunda Azerbaycan'ın Eyvazlı noktasına kontrol noktası kurması ile Goris-Kapan yolunun tamamen Azerbaycan kontrolüne geçtiğini duyurmasından sonra Ermenistan muhalefeti ayaklandı.

Ermenistan karıştı! Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı

HÜKÜMET BİNASINI BASMAK İSTEDİLER

Yüzlerce kişi Ermenistan hükümet binası önünde toplanarak, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı protesto etti. Protestocular, Paşinyan ile görüşme taleplerini bağırarak dile getirirken, söz konusu yolun Azerbaycan'a bırakılmasına tepki gösterdi. Ermenistan polisi, hükümet binası önünde sert güvenlik önlemleri aldı.

Ermenistan karıştı! Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Protestocuların sözcüleri basın açıklaması yaptıktan sonra binaya doğru yönelerek içeri girmeye çalıştı. Ermeni polisi ise protestocuların binaya girmesini önleyerek, yüzlerce kişiyi kapıdan uzaklaştırdı. Gruplara ayrılan protestocuları çevreleyen Ermeni polisi, yaklaşık 20 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı. Polisin uyarılarına rağmen dağılmayı reddeden çok sayıda muhalefet üyesi, tekrar toplanarak sloganlar atmaya devam etti.

Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı

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Son Dakika Dünya Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Dağlık Karabağ kararına tepki gösteren muhalifler, hükümet binasını bastı - Son Dakika
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