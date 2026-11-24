Danimarka Yüksek Mahkemesi, göçmenlerin yoğun yaşadığı mahallelerde "Batılı olmayan" kiracıların evlerinden çıkarılmasına izin veren 2018 tarihli "getto yasası"nı hukuka uygun buldu. Karar, Kopenhag'ın kuzeyindeki Helsingör kentinde bulunan Nöjsomhed sitesinde tahliyeye itiraz eden yedi kiracının davasında verildi. Mahkeme, sitesinin "ağır getto" olarak damgalanmasını önlemek için 91 kira sözleşmesini fesheden konut birliğini haklı çıkardı.

11 BİN KİŞİ TAŞINMAK ZORUNDA KALACAK

Yasa, sakinlerinin çoğunu göçmenlerin oluşturduğu sosyal konut sitelerinin yıkılıp yeniden yapılmasını, yenilenmesini ve sakin dağılımının değiştirilmesini şart koşuyor. Buna göre 2030'a kadar bu sitelerdeki dairelerin yüzde 60'ı piyasa fiyatından "Batılılara" kiralanmış olmalı. Kiracı dernekleri, yasaya uymak için Danimarka genelinde 11 bin kişinin başka yere taşınmak zorunda kalacağını hesaplıyor.

TÜRKİYE DE 'BATILI OLMAYAN' ÜLKELER ARASINDA

Danimarka İstatistik Kurumu'nun tanımına göre Avrupa Birliği'nin 27 üyesi ile Andorra, Avustralya, İngiltere, Kanada, İzlanda, Lihtenştayn, Monako, Yeni Zelanda, Norveç, San Marino, İsviçre, ABD ve Vatikan dışındaki bütün ülkeler "Batılı olmayan" sayılıyor. Türkiye de bu tanıma göre "Batılı olmayan" ülkeler arasında yer alıyor.

AB MAHKEMESİ AYRIMCILIK OLABİLİR DEMİŞTİ

Avrupa Birliği'nin en üst mahkemesi geçen yıl yasanın uygulanmasının ayrımcılık anlamına gelebileceğine hükmetmiş, ölçüt ırka dayanıyorsa yasanın ayrımcı olacağını belirtmiş, son sözü ise ulusal mahkemelere bırakmıştı.

Danimarka Yüksek Mahkemesi ise ölçütün etnik kökene dayanmadığı sonucuna vardı. Kararda, "Yasadaki ölçüt insanları iki gruba ayırıyor: Batılı olmayan ülkelerden gelen göçmenler ile onların çocukları ve geri kalan herkes. İki grupta da çok farklı etnik kökenlerden insanlar var; aynı etnik kökenden kişiler iki grupta birden yer alabiliyor" denildi.

KONUT BAKANI KARARDAN MEMNUN

Danimarka Konut Bakanı Jacob Mark kararı memnuniyetle karşıladı ve kararın "güvenliği, toplumsal uyumu ve entegrasyonu güçlendirdiğini" söyledi. Konut birliği de yazılı açıklamasında tahliyelerin kiracıları etkileyeceğinin farkında olduğunu, sakinlerin yeni ev bulması için önlem aldığını bildirdi.