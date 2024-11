DeKalb'te Bomba İhbarı Nedeniyle Oylama Askıya Alındı

Dünya

GEORGİA'nın DeKalb kentinde, bomba ihbarları nedeniyle 5 oylama merkezinde ve diğer iki farklı lokasyonda oylama işlemi askıya alındı.

İlçe yönetiminin yaptığı açıklamaya göre, polis tarafından toplamda 7 yerde bomba arama çalışmaları yapılıyor. DeKalb İlçesi Seçmen Kaydı ve Seçimler Ofisi açıklamasında, "Oy kullanmak isteyen her vatandaşa bu fırsatın verilmesini ve kullanılan her oyun sayılmasını sağlamak için elimizdeki tüm imkanlar seferber edilecektir. Tedbirli olmak adına, DeKalb Polisi'nden tesisleri yeniden açma izni alana kadar bu oy verme yerlerinde oy verme işlemini askıya alıyoruz. Bu, seçmenlerin ve sandık görevlilerinin güvenliği için alınan bir önlemdir. Her yer temizlendikten sonra, seçmenler tesise yeniden girebilecek ve oylarını kullanabileceklerdir" denildi.