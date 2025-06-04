İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika
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İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
04.06.2025 21:20
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8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan itirafçı Nevzat Bahtiyar'la ilgili istinaf savcısı harekete geçti. Yargıtay'a başvuran savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis istedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstinaf savcısı, Nevzat Bahtiyar'a verilen ceza için harekete geçti.

NEVZAT BAHTİYAR İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Savcı, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan itirafçı Nevzat Bahtiyar için Yargıtay'a başvurdu. Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması talep edildi.

İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Nevzat Bahtiyar

DOSYA İSTİNAFA GİTMİŞTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "katılan" sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu, "müşteki" sıfatıyla da baba Arif Güran ve sanık avukatları tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen istinaf başvuru dilekçelerine ilişkin çalışmaları tamamlamıştı. Mahkeme, 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları dilekçelerini değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine göndermişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından Nevzat Bahtiyar'a "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmış, sunulan dilekçelerde sanığın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması talep edilmişti.

Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ın avukatları da istinaf başvurularında, müvekkillerinin aleyhine yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmesi ve Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği 4 yıl 6 ay hapis cezasının müvekkil lehine kaldırılması ve tahliyesine karar verilmesi talebinde bulunmuştu.

İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Narin Güran

Narin Güran'ın babası Arif Güran adına avukatı da sanık Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasının kaldırılarak, sanığın TCK'nin 82/1-e maddesi uyarınca "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın avukatları ise müvekkillerinin "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan çarptırıldıkları hükmün kaldırılarak, tahliye ve beraat kararı verilmesini talep etmiş, ayrıca amca Salim Güran'ın avukatı, sanık Nevzat Bahtiyar'ın "çocuğun kasten öldürülmesi, çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti tahdit" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmesi talebinde bulunmuştu.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cesedi bulunan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan 12 kişiden 4'ü hakkında, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Narin'in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde oldukları tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Davanın 26 Aralık'ta başlayan ve 28 Aralık'ta sona eren 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davaya ilişkin 944 sayfalık gerekçeli karar, 23 Ocak'ta açıklandı.

Narin Güran, Yargıtay, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İstinaf savcısından Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Narkoz null:
    ne garibanı lan çocuğu dereye gömerken koca taşları üzerine koyarken gariban degilmiydi niye jandarmayı aramadı suça iştirak etti öldürenler kadar oda suçlu 72 3 Yanıtla
  • murat olguner:
    Adamın tek suçu gariban olması bence 21 46 Yanıtla
  • zeki69:
    Garibe vurma çabası 31 33 Yanıtla
  • Mh459267:
    BUNDA İYİ NİYET NEDEN ARANSIN PARAYI AL DEREYE GÒTÜR ÜZERİNE TAŞLARI KOY.RESMEN İŞTİRAK..İYİ NİYET OLSA İLK DUYDUĞUNDA ELİNİ SÜRMEDEN NEDEN JANDARMAYI ARAMIYOR 17 5 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Verilen ceza çok az en az kesintisiz 24 yıl yatmalı. öldüren kadar bu da suçlu 6 0 Yanıtla
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