Der Spiegel: Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını onayladı - Son Dakika
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Der Spiegel: Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını onayladı

Der Spiegel: Almanya Türkiye\'ye Eurofighter satışını onayladı
23.07.2025 10:05
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Alman basını, hükümetin Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına onay verdiğini duyurdu.

Alman basını, hükümetin Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına onay verdiğini duyurdu.

Türkiye'nin 2023'te talep ettiği 40 adet Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının satışı için İngiltere tarafından yürütülen müzakerelere, Almanya 2024'te yeşil ışık yakmıştı.

Ancak hem siyasi ve bölgesel gelişmeler hem de Almanya'daki hükümet değişikliği, sürecin ne zaman sonuçlanacağıyla ilgili belirsizliklere neden olmuştu.

Eurofighter konsorsiyumunda İngiltere, İtalya ve İspanya ile birlikte Almanya da yer alıyor. Alman hükümetinin onayı olmadan, diğer partnerler üçüncü ülkelere satış yapamıyor.

Almanya'da silah ihracatı konusunda kararlar ise Federal Güvenlik Konseyi tarafından alınıyor.

Der Spiegel, gizli oturumlarla toplanan Federal Güvenlik Konseyi'nin, Türkiye'nin Mart 2023'te sunduğu talebi onayladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü Kıbrıs dönüşü uçakta yaptığı açıklamada Eurofighter satışı konusunda "Bizim şu anda jet uçakları alımı konusunda malum İngiltere ve Almanya ile attığımız adımlar söz konusu. Bu konuda da İngilizler ve Almanlar olumlu yaklaşıyorlar. İnşallah jet uçaklarımızı da bir an önce alacağımıza inanıyorum" demişti.

Dün de Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Eurofighter uçaklarının tedariki konusunda sağlanan ilerlemelerin" değerlendirildiği açıklanmıştı.

Almanya'nın Türkiye ile savunma alanında işbirliği arayışı

Hristiyan Demokratlar ile Sosyal Demokratlardan oluşan koalisyon hükümetinin en önemli öncelikleri arasında Avrupa'nın savunma alanında yeteneklerini güçlendirmesi, ABD'ye bağımlılığın azaltılması bulunuyor.

Mayıs'ta göreve başlayan Almanya Başbakanı Friedrich Merz son aylarda yaptığı açıklamalarda, AB'nin savunma alanında, İngiltere, Norveç ve Türkiye gibi AB üyesi olmayan Avrupalı müttefiklerle işbirliğini geliştirmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Yeni Alman hükümeti, savunma alanında milyarlarca euro'luk yeni yatırımlar yapmayı, büyük silah alımları gerçekleştirmeyi planlıyor.

Uzmanlar, Merz hükümetinin Alman ordusu Bundeswehr'i "savaşa hazır hale getirmek için" muazzam bir mali kaynağa sahip olacağına, ancak üretim için gerekli altyapıya ve kapasiteye sahip olmadığına dikkat çekiyor.

Son yıllarda gelişme kaydeden Türk savunma sanayisinin bu nedenle Almanya için önem taşıdığı, Türk savunma şirketleri ile yeni projeler gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Der Spiegel: Almanya Türkiye'ye Eurofighter satışını onayladı - Son Dakika

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