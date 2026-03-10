Destici'nin Makedonya Ziyareti - Son Dakika
Destici'nin Makedonya Ziyareti

10.03.2026 15:22
BBP Başkanı Destici, Kuzey Makedonya'da iftar programı düzenleyerek soydaşlarla bir araya geldi.

BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, Kuzey Makedonya temasları kapsamında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Destici ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Destici, "Buralar bizim gönül coğrafyamız. Burada hem kardeşlerimiz hem soydaşlarımız var. Aynı zamanda ülkeler arası diyaloglarımızın iyi olduğu yerlerden biri. Biz de parti olarak her yıl belirli aralıklarla Balkanları ziyaret ediyoruz. Dün akşam Üsküp'te bir iftar programı gerçekleştirdik. Burada tabii konuşmalar da oldu. Türkler'in içinde bulunduğu durumu ikili ve birebir yaptığımız görüşmelerde soydaşlarımızın düşüncelerini aldık. Biz de kendilerine düşüncelerimizi ilettik. Biz Balkanlar'da huzur istiyoruz. Geçmişte yaşanan acılar bir kez daha yaşanmasın" dedi.

Destici, "Geçtiğimiz yüzyılda Balkanlar'da çok büyük acılar yaşandı. Özellikle soydaşlarımız bu bölgede katliamlarla karşı karşıya kaldı. Milyonlar Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. Yüz binler hayatını kaybetti. Bugün bunların geride kaldığını düşünüyoruz. Bugün Makedonya'da özellikle huzur var. Demokrasi içerisinde birlikte yaşama kültürünü en üst düzeye çıkarmış durumdalar. Biz de buna katkı sunmaya çalışıyoruz. Devletimiz de burada dindaşlarını da önceleyerek bu bölge ülkeleriyle ilişkilerini en üst düzeyde olumlu şekilde götürmeye gayret ediyor. Ekonomik, eğitim, sağlık ve kültürel ilişkilerimizin de en üst düzeyde olduğunu görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Destici, "Bugün Rusya - Ukrayna savaşı hala devam ediyor. Yeni başlayan bir savaş var. Türkiye'de bundan ister istemez her yönüyle olumsuz etkileniyor. Siyasi, ekonomik anlamda da etkileniyor. Uluslararası ilişkiler anlamından baktığımızda bir taraftan NATO üyesiniz, diğer taraftan baktığınız zaman İran bir islam ülkesi. Dolayısıyla Türkiye'nin burada bir arabulucuk ya da sağduyu çağrısı yapması kadar da doğal bir şey yok. Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında olduğu gibi tarafsızlığını şu ana kadar muhafa etmiş vaziyettedir. Daha çok gayreti bölgemizde ve dünyada savaşın olmadığı bir sürece girilme noktasında da göstermektedir. Türkiye'ye iki tane füze parçaları düştü. İlkinde Türkiye daha olumlu yaklaştı. Ama ikincisi olduğunda daha temkinli olmamız gerektiği ortaya çıktı. Benzer şeyin Azerbaycan topraklarında gerçekleşmiş olması yine bizim tedbirimizin daha yüksek seviyeye çıkması anlamına geliyor. Türkiye İran'a gerekli uyarıları yapmıştır. Bunun tekrarı olduğunda İran'a karşılık net bir tavrının olacağı açık bir şekilde dile getirilmiştir. Burada en önemli ve dikkat edilmesi gereken husus bölgemizi kim kana bulamıştır? Bölgemizde savaşı kim tetiklemiştir? Bölgemizde savaşı kim finanse etmektedir? Bunların cevabı çok açıktır. Amerika Birleşik Devletleri bu sorunun birinci cevabıdır. Bölgemizde huzursuzluk çıkaran kimdir? Bunun da birinci cevabı İsrail'dir. Saldırılarına baktığımızda insani hiçbir değer tanımadıklarını görüyoruz. En son okul saldırısı bunun en somut örneğidir. Suçu İran üzerine atmaya çalışsa da maalesef gerçekler gün gibi ortadadır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yer: Rize Televizyonda gördüğüne dayanamayıp silahına sarıldı
İran’dan Trump’ın “Konuşabiliriz“ talebine ilk tepki Rest çektiler
Buca Belediyesi uyuma: Bozuk yolları jandarma onarıyor
Korner atacağı sırada kurşun yemiş gibi oldu
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim
Savaşta dengeleri değiştirecek adım Güney Kore’den Orta Doğu’ya taşıdılar
İBB davasında 2. gün İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti
