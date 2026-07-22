Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler - Son Dakika
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Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

22.07.2026 10:50
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Vahşi doğada yakaladıkları dev piton yılanını ip atlamak için kullanan kabile üyelerinin eğlenceli anları sosyal medyada viral oldu. Metrelerce uzunluktaki yılanı iki ucundan tutup çevirerek üzerinden atlayan kabile üyeleri izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntüyü izleyen herkes adeta sözleşmişçesine hep bir ağızdan "Biz görsek kaçacak delik ararız, adamlar yılanla ip atlıyor" yorumunda bulundu.

Vahşi doğada yaşamlarını sürdüren bir kabilenin günlük aktiviteleri sırasında kayda alınan görüntüler, izleyenleri şaşkına çevirdi. 

Ava çıkan kabile üyelerinin yakaladıkları devasa büyüklükteki bir piton yılanını tehlikeli bir sürüngenden ziyade sıradan bir oyuncağa dönüştürdükleri anlar, sosyal medyanın en çok konuşulan ve paylaşılan videoları arasına girdi.

GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN OYUN

Sosyal medyada kısa sürede viral olan videoda, kabile üyelerinin ormanlık bir alanda dev bir piton yılanıyla doyasıya eğlendiği görülüyor. İki kabile üyesinin yılanı başından ve kuyruğa yakın bölümünden sıkıca tutarak tıpkı bir atlama ipi gibi ritmik şekilde salladığı, diğer bir kabile üyesinin ise bu devasa yılanın üzerinden neşe içinde, kahkahalar atarak zıpladığı anlar saniye saniye kameraya yansıyor. 

Çoğu insan için kabus olabilecek metrelerce uzunluktaki ve kalınlıktaki bir pitonun böylesine rahat bir şekilde eğlence aracına dönüştürülmesi, izleyenlere akılalmaz anlar yaşattı.

KORKUTUCU AV EĞLENCE ARACINA DÖNÜŞTÜ

Normal şartlarda vahşi doğanın en tehlikeli avcılarından biri olarak bilinen dev pitonun cansız bedeniyle yapılan bu aktivite, kabile insanlarının doğayla ve vahşi yaşamla olan iç içe geçmiş, korkusuz ilişkisini de gözler önüne seriyor. 

Videoda kabile üyelerinin son derece doğal bir şekilde, sanki sıradan bir iple oynuyormuşçasına eğlenmesi sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çekti. Görüntülerin altına "Doğayla bütünleşmek bu olsa gerek", "Biz görsek kaçacak delik ararız, adamlar ip atlıyor" şeklinde binlerce şaşkınlık ve mizah dolu yorum yapıldı.

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler - Son Dakika

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