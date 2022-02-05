Dev teknedeki küçük yırtık faciaya neden oldu! 100 binden fazla balık telef oldu

Fransa'nın Atlantik Okyanusu açıklarındaki 100 binden fazla ölü mezgit balığının yanlış avlanma sonucu öldüğü tespit edildi. Fransa Denizcilik Bakanı Annick Girardin, görsellerin şok edici olduğunu ifade ederek olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İKİNCİ TROL BALIKÇI GEMİSİ

Dünya denizleri ile canlılarını korumak için çalışmalar yapan ve kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd'ın Fransa ofisi, ülkenin Atlantik Okyanusu kıyısında yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana yayılmış 100 binden fazla ölü mavi mezgit balığını görüntüledi. Sea Shepherd Fransa yetkilileri dün yaptıkları açıklamada "La Rochelle açıklarındaki Biscay Körfezi'nde şu anda yaşanmakta olan durum bu. Dünyanın en büyük ikinci trol balıkçı teknesi olan ( Avustralya'da yasak) Margiris de dahil olmak üzere bölgede dört trol gemisi faaliyet gösteriyor" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Avrupa Birliği Okyanus ve Balıkçılık Komisyonu'ndan Virginijus Sinkevicius, komisyonun olaya hemen tepki vereceğini belirterek "Olayla ilgili ayrıntılı bilgi ve kanıt elde etmek için balıkçılık bölgesinin ve geminin varsayılan bayrak devletinin ulusal makamlarına, soruşturma başlatıyoruz" dedi.

ÖLÜ BALIK SAYISI GEMİNİN AVLANMA KOTASINDAN DÜŞECEK

Pelajik Dondurucu-Trol Birliği açıklamasında "Açıklığa kavuşturmak isteriz ki, 3 Şubat 2022 günü sabah saat 5.50 civarında, Margiris gemisinin ağının ucundaki yırtık nedeniyle bir miktar mavi mezgitin istemsiz olarak denize bırakıldı. AB hukuku uyarınca, olay ve kayıp miktarlar geminin seyir defterine kaydedilerek geminin bayrak devleti Litvanya yetkililerine bildirildi" denildi. Açıklamada, denize yayılan ölü balıkların geminin avlanma kotasından düşüleceği vurgulandı.