DEVA Genel Başkanı Babacan, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler tarafından kabul edildi - Son Dakika
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DEVA Genel Başkanı Babacan, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler tarafından kabul edildi

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DEVA Genel Başkanı Babacan, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler tarafından kabul edildi
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DEVA Genel Başkanı Babacan, KKTC Meclis Başkanı Öztürkler tarafından kabul edildi
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümünde KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından kabul edildi. Görüşmeye DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan da katıldı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'da bulunan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Karal ile Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan da yer aldı.

Görüşmede, KKTC-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu da hazır bulundu.

Kaynak: DHA
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