Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız" - Son Dakika
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Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız"

13.07.2022 15:00

Şili'de avlanmaya çıkan balıkçıların ağına takılan dev balık, Arica sakinlerini korkuttu. Halk, depreme işaret ettiğine inandığı 6 metrelik balığı görebilmek için iskeleye akın etti. Balığın tuhaf görüntüsüyse endişe verici olarak yorumlandı.

Şili'nin Arica kenti açıklarında avlanmaya çıkan balıkçılar, devasa boyuttaki kürek balığını yakaladı. Bu balığın Arica kıyılarında fazlalaşması, bölge halkı tarafından depreme bir işaret olarak görülüyor.

GÖRMEK İSTEYENLER İSKELEYE KOŞTU

Bu nedenle balığı görmek isteyen yüzlerce Arica kenti sakini, balıkçı iskelesine koşarak dev balığın denizden çıkarılma anını izledi. Ayrıca ellerindeki telefonlarla da bu anı ölümsüzleştirdiler.

Balıkçıların ağına takılan devasa balık kenti ayağa kaldırdı, görmek isteyen iskeleye koştu

JAPONYA'DAKİ DEPREMDEN SONRA YAYGINLAŞTI

Kürek balıklarının 2011 yılında Japonya'da meydana gelen ölümcül bir depremin öncesinde kıyıda sık rastlanılmasının ardından bölgedeki birçok insan deprem efsanesine inanmaya başladı. Balığın videosu kısa sürede 10 milyon izlenirken, bazı kullanıcılar "Büyük deprem olursa biz ne olacağız" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o balık:

Balıkçıların ağına takılan devasa balık kenti ayağa kaldırdı, görmek isteyen iskeleye koştu
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Japonya, Şili, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! 'Biz ne olacağız' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! "Biz ne olacağız" - Son Dakika
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