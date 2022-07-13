Şili'nin Arica kenti açıklarında avlanmaya çıkan balıkçılar, devasa boyuttaki kürek balığını yakaladı. Bu balığın Arica kıyılarında fazlalaşması, bölge halkı tarafından depreme bir işaret olarak görülüyor.
Bu nedenle balığı görmek isteyen yüzlerce Arica kenti sakini, balıkçı iskelesine koşarak dev balığın denizden çıkarılma anını izledi. Ayrıca ellerindeki telefonlarla da bu anı ölümsüzleştirdiler.
Kürek balıklarının 2011 yılında Japonya'da meydana gelen ölümcül bir depremin öncesinde kıyıda sık rastlanılmasının ardından bölgedeki birçok insan deprem efsanesine inanmaya başladı. Balığın videosu kısa sürede 10 milyon izlenirken, bazı kullanıcılar "Büyük deprem olursa biz ne olacağız" gibi yorumlarda bulundu.
İşte o balık:
Son Dakika › Dünya › Devasa ve tuhaf görünümlü balık insanlarda paniğe yol açtı! 'Biz ne olacağız' - Son Dakika