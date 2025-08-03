Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

Haberin Videosunu İzleyin
Dışişleri Bakanlığı\'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail\'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
03.08.2025 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dışişleri Bakanlığı\'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail\'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor
Haber Videosu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin bir açıklama yayımladı.

"MESCİD-İ AKSA'YA YAPILAN BASKINI EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güvenliğinin ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulandı. "İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir." denilen açıklamada, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarıldı. Açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MESCİD-İ AKSA'YA YAPILAN SALDIRI TÜM İNSANLIK DEĞERLERİNE SALDIRIDIR

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mescid-i Aksa'ya düzenlenen söz konusu baskına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

NE OLMUŞTU?

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, bu sabah Mescid-i Aksa'ya bir kez daha baskın düzenlemişti. Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsrailliyle birlikte düzenlenen baskında, Yahudilik inancına göre 'Tapınak'ın yıkılış dönümü'nü (Tişa BeAv) anma iddiasıyla Mescid-i Aksa'nın avlusunda "Talmud ayinleri" gerçekleştirilmişti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

Üst düzey İsrailli yetkililerin Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden önceden onay alındıktan sonra gerçekleştiriliyor. Ben-Gvir, 2022 yılının sonunda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanlığı görevine başlamasından bu yana Mescid-i Aksa'ya birden fazla kez baskın düzenledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Apple User:
    lütfen kınamayın tepki göstermeyin siz kınadıkça Yahudiler daha çok Müslüman öldüryor güçünüz yoksa susun belki daha faydalı olursunuz 15 3 Yanıtla
  • İsa öz:
    He tamam kınadık bitti... sonuç???? 12 0 Yanıtla
  • Fatih*1453:
    iTrail de tir tir zangır zangır titremistir bu kınama bile olamayan aciklamadan yaziklar olsun bunlara 9 1 Yanıtla
  • 34ts6665:
    reis bugün bir kınar İsrail yerle bir olur. siz benim reisimizi ne zannettiniz kınaya kınaya devlet yönetiyor 7 1 Yanıtla
  • Can Gönül:
    artık kınamaktan daha ötesine birşey yapmalı... 6 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor Cezaevinden firar etti, yüzünü bıçakladığı kadına yeniden kabusu yaşatıyor
İzmir’de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos’tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak İzmir'de kuraklık nedeniyle 6 Ağustos'tan itibaren kısmi su kesintileri başlayacak
Galatasaray bir günde 7 transfer yaptı Galatasaray bir günde 7 transfer yaptı
Sezen Aksu, Pakize Suda’nın vasiyetini yerine getirdi Sezen Aksu, Pakize Suda'nın vasiyetini yerine getirdi
Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış Düşen eğitim uçağı evlilik teklifi için havalanmış
Yazıdaki hata yüzünden romantik doğum günü sürprizi hüsrana döndü Yazıdaki hata yüzünden romantik doğum günü sürprizi hüsrana döndü
Yargıtay, eşini ağır yaralayan polis memuruna verilen cezayı onadı Yargıtay, eşini ağır yaralayan polis memuruna verilen cezayı onadı
Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe Gelinin mehir talebi imamı da şaşırttı: Damat sen ne diyorsun bu işe?
Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Mide bulandıran manzara, tam 1,5 ton Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Mide bulandıran manzara, tam 1,5 ton
Diyarbakır’da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı Diyarbakır'da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı

17:25
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
Cankurtaranlar, tek bir kişiye tekme tokat saldırdı
15:31
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
Okullarda serbest kıyafet uygulaması sona eriyor
12:19
Avustralya’da 90 bin kişi Filistin’e destek için yürüdü
Avustralya'da 90 bin kişi Filistin'e destek için yürüdü
12:18
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
Park yeri yüzünden tartıştığı kardeşini öldürdü
13:07
Güle güle Çağlar Söyüncü Yeni takımına hayırlı olsun
Güle güle Çağlar Söyüncü! Yeni takımına hayırlı olsun
13:06
Anne ve babanın bir anlık dalgınlığını fırsat bilen adam 3 yaşındaki kızı kaçırdı
Anne ve babanın bir anlık dalgınlığını fırsat bilen adam 3 yaşındaki kızı kaçırdı
13:04
Kıvanç Tatlıtuğ’un hayatı bir vitrin ilanıyla değişti
Kıvanç Tatlıtuğ'un hayatı bir vitrin ilanıyla değişti
12:51
Banyoda cesedi bulunan trans birey cinayetinde katil her şeyi itiraf etti
Banyoda cesedi bulunan trans birey cinayetinde katil her şeyi itiraf etti
12:34
Radara yansıdı Sağanak yağış adım adım İstanbul’un üzerini kaplıyor
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
12:30
Anamur’da Orman Yangını Çıkaran İki Kişi Tutuklandı
Anamur'da Orman Yangını Çıkaran İki Kişi Tutuklandı
12:28
Köyü istila ettiler Bir ısırığı hayattan koparıyor
Köyü istila ettiler! Bir ısırığı hayattan koparıyor
12:23
Kediyi vahşice öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Onu can düşmanım gibi gördüm
Kediyi vahşice öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı: Onu can düşmanım gibi gördüm
12:10
Makyajsız görüntülenen ünlü oyuncu, doğal güzelliğiyle büyüledi
Makyajsız görüntülenen ünlü oyuncu, doğal güzelliğiyle büyüledi!
12:09
Diyarbakır’da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı
Diyarbakır'da mezar kazısında Davut Yıldızı mozaik ve 6 satırlık dilekçe yazısı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2025 20:11:34. #7.11#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.