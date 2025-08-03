Dışişleri Bakanlığı\'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki: İsrail\'in sistematik provokasyonları, barış umutlarına derinden zarar veriyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ilişkin bir açıklama yayımladı.

"MESCİD-İ AKSA'YA YAPILAN BASKINI EN GÜÇLÜ BİÇİMDE KINIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güvenliğinin ve Kudüs'ün kutsal kimliğinin korunmasının yalnızca bölgesel değil, insanlığın ortak vicdanı adına öncelikli bir sorumluluk olduğu vurgulandı. "İşgalci İsrail'in bu sistematik provokasyonları ve son dönemdeki ilhak çağrıları iki devletli çözümün temellerini hedef almakta ve barış umutlarına derinden zarar vermektedir." denilen açıklamada, İsrail'in Filistin'de ve bölgede devam eden istikrar bozucu eylemleri karşısında, acil ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışın tesisine yönelik çağrının yinelendiği aktarıldı. Açıklamada, "Bazı İsrailli bakanların İsrail polisinin koruması altında ve İsrailli yerleşimci gruplarla bugün Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskını en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: MESCİD-İ AKSA'YA YAPILAN SALDIRI TÜM İNSANLIK DEĞERLERİNE SALDIRIDIR

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mescid-i Aksa'ya düzenlenen söz konusu baskına tepki gösterdi. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrailli bakanlarla beraber fanatik grupların, yüce değerimiz Mescid-i Aksa'ya dönük saygısızlığını lanetliyoruz. Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırı tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Netanyahu hükümeti tüm dinlerin mensupları için tehdittir. Bu tehdide karşı tüm insanlık beraber hareket etmelidir." ifadelerine yer verdi.