Dışişleri'nden, ABD'de Türk ve Azerbaycanlı diplomatların uğradığı saldırıya sert tepki - Son Dakika

Dışişleri'nden, ABD'de Türk ve Azerbaycanlı diplomatların uğradığı saldırıya sert tepki

Son Güncelleme: 30.09.2023 15:50

ABD'deki Ermeni bir grup, konferansa katılan Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan'a, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'a ve heyetlerine saldırdı. Olaya art arda tepkiler gelirken Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen bir konferansta; Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve ekipleri Ermenilerin fiziki ve sözlü saldırısına uğradı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, heyete fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağı aktarıldı.

ÖNCE SALONDA SALDIRDILAR

ABD'nin Los Angeles şehrindeki Sheindlin Forum'da düzenlenen ve moderatörlüğünü USC Annenberg Kamu Diplomasisi Yüksek Lisans Programı Direktörü Dr. Robert Banks'in yaptığı "Türk Dış Politikasında Kamu Diplomasisinin Rolü" isimli konferansta olay çıktı. Konferansa Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Wilson Center Orta Doğu Programı Başkanı Büyükelçi James Jeffrey, YEE'nin ABD Direktörü Gökhan Coşkun, O3 Medya Yöneticisi Saner Ayar ve konuşmacılar katıldı. Etkinliğin başında bir protestocu, Azerbaycan, Türkiye ve organizatörlere yönelik hakaretlerde bulunması üzerine polis tarafından salondan çıkartıldı.

Dışişleri'nden, ABD'de Türk ve Azerbaycanlı diplomatların Ermenilerin saldırısına uğramasına tepki

DIŞARIDA HEM SÖZLÜ HEM FİZİKİ SALDIRI YAPTILAR

Etkinliğin açılış konuşmalarının ardından, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ın konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkmasıyla 11 kişilik bir öğrenci grubu protestoya başladı. Öte yandan bir protestocu, Azerbaycan'ın Los Angeles Başkonsolosu Ramil Gurbanov'u hedef alarak sözlü saldırıda bulundu. Türkiye ve Azerbaycan'ı suçlayan grubun 10 dakikalık protestosu, kampüs güvenliği ve polislerin müdahalesiyle sona erdirildi ve grup salondan çıkartıldı. Konferans süresince, dışarıda toplanan protestocu grup gürültü yaparak, programın olağan akışını etkilemeye çalıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, konferansa katılan yetkililerin, radikal Ermeni gruplar tarafından hedef alındığı, sözlü ve fiziki tacize uğradığı, ABD Diplomatik Güvenlik Birimi ve Los Angeles Polis Birimi (LAPD), gerekli güvenlik önlemlerini alarak Üniversite kampüsünde gerçekleşen olayların büyümesini engellediği kaydedildi.

Dışişleri'nden, ABD'de Türk ve Azerbaycanlı diplomatların Ermenilerin saldırısına uğramasına tepki

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK

Türkiye ve Azerbaycan'ı, son dönemde ise Ermenistan hükümetini ve bölgedeki barış sürecini de hedef alan radikal diaspora gruplarının nefret dilinin şiddet eylemlerine dönüşmesinin endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, heyete fiziki saldırıda bulunanlar hakkında gerekli hukuki sürecin başlatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, "Tarihi olayların dar ve yerel siyasi saiklerle çarpıtılması ve aşırılık yanlısı grupları memnun etmek için yapılan açıklamaların, radikalleşmeyi, nefret söylemini ve şiddeti teşvik ettiği bu olayla bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır." denildi.

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Son Dakika Dünya Dışişleri'nden, ABD'de Türk ve Azerbaycanlı diplomatların uğradığı saldırıya sert tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dışişleri'nden, ABD'de Türk ve Azerbaycanlı diplomatların uğradığı saldırıya sert tepki - Son Dakika
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