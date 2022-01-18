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Djokovic'i Avustralya'dan gönderilmesinin ardından kariyerinde ne bekliyor? - Son Dakika
BBC

Djokovic'i Avustralya'dan gönderilmesinin ardından kariyerinde ne bekliyor?

18.01.2022 07:34
Djokovic'i Avustralya'dan gönderilmesinin ardından kariyerinde ne bekliyor?

Kariyerini "tüm zamanların en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçisi" olarak bitirmek isteyen Novak Djokovic, Covid-19 aşısı olmayı reddettiği için bu haftaki Avustralya Açık'ta 21. Major turnuvasını kazanma şansını kaçırdı.

Kariyerini "tüm zamanların en çok Grand Slam kazanan erkek tenisçisi" olarak bitirmek isteyen Novak Djokovic, Covid-19 aşısı olmayı reddettiği için bu haftaki Avustralya Açık'ta 21. Major turnuvasını kazanma şansını kaçırdı. Dün ülkesi Sırbistan'a dönen 34 yaşındaki tenisçinin yaşadıkları, önümüzdeki sezonlarda hem onun hem de diğer aşı olmak istemeyen sporcuların durumuyla ilgili sorular gündeme getirdi.

Aşı olmaması Djokovic'in diğer Grand Slam turnuvalarında oynamasını engeller mi? Yasaklar ne kadar devam edecek? Dokuz kez Avustralya Açık şampiyonu olan sporcunun geleceği için bu durum ne anlama geliyor?

Diğer ülkelere girebilecek mi?

Djokovic'in vize iptaline karşı yaptığı itiraz başvurusu Pazar günü reddedildi ve oyuncu Avustralya'daki turnuvada, en fazla Grand Slam şampiyonluğuna sahip erkek tenisçi olma fırsatını kaybetti.

İsviçreli Roger Federer ve İspanyol Rafael Nadal ile aynı sayıda Grand Slam kazanan dünyanın bir numarası Djokovic, Melbourne Park'ta şampiyon olarak rakiplerini geride bırakmayı hedefliyordu.

Djokovic daha önce Avustralya'da 9 kez Grand Slam turnuvası şampiyonluğu kazanmıştı.

Avustralya'daki tek zaferini 2009 yılındaki turnuvada kazanan 35 yaşındaki Nadal için Djokovic'in yokluğu bir fırsat olabilir. Kendisi konuyla ilgili, "Djokovic aşı olmaya karar verdiği takdirde böyle sorunlar yaşamayacak" demişti.

40 yaşındaki Federer ise uzun süreli diz sakatlığı nedeniyle turnuvaya katılmayacağını açıklamıştı.

Peki Avustralya'ya girişiyle ilgili sorun yaşayan Djokovic başka ülkelere gidebilecek mi?

Bazı hükümetler, yabancı ziyaretçilere ülkeye giriş için aşı zorunluluğu getirirken diğerleri sınırda negatif test sonucu gösterme ve varıştan sonra karantina yapma şartıyla aşısız yolcuları kabul ediyor.

Djokovic genelde Avustralya Açık'tan sonra birkaç hafta ara verip Mart ayında Indian Wells Masters ve Miami Açık tenis turnuvalarına katılıyordu. Şu an başka ülke vatandaşlarının ABD'ye seyahat edebilmesi için aşılı olmaları gerekiyor.

Miami'den sonra tenis sezonunda gözler Avrupa'ya çevriliyor. İlk önemli turnuva, Djokovic'in 2021'de Avustralya Açık'ı kazandıktan iki ay sonra gittiği Monte Carlo'da.

Son altı ay içinde ve 11 günden daha uzun bir süre önce koronavirüs pozitif çıkmış kişiler, aşısız olsalar dahi Monte Carlo'ya girebiliyorlar. Hastalığı geçirmeyenler ise ülkeye girdikten sonra karantina ve test kurallarını uygulamalı.

Avrupa toprak kort sezonu Mayıs'ta Paris'teki Fransa Açık ile sona ermeden önce, Roma ve Madrid'de iki turnuva var. Djokovic'in bu etkinliklere katılımı konusunda şüpheler devam ediyor.

Aşılanmamış yolcular, negatif PCR ve antijen testleri göstererek çeşitli koşullarla İspanya, Fransa ve İtalya'ya girebiliyordu.

Ancak Pazartesi günü, Fransız Spor Bakanlığı ülkenin yeni aşı yasasına uyulacağını açıkladı. Bu da demek oluyor ki Fransa'da yarışmak isteyen tüm sporcular, Covid-19 aşısı olmak zorunda.

Bakanlık, bunun seyirci veya profesyonel sporcu olan herkes için geçerli olacağını söyledi, ancak Fransa Açık başlamadan önce durumun değişebileceğini de ekledi.

Wimbledon nasıl geçecek?

Djokovic geçen yıl altıncı kez Wimbledon şampiyonluğu kazandı.

Bu yılki turnuvaya katılım koşullarıyla ilgili bir şey söylemek için henüz erken.

Şu anda aşısız kişiler İngiltere'ye girebiliyor ancak varıştan sonra 10 günlük karantina tamamlamaları gerekiyor. Ayrıca gelmeden önce negatif PCR testi sonucu alınması ve ülkeye girdikten sonraki günlerde de PCR testi yaptırılması zorunlu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Djokovic'in bu yaz Wimbledon'da oynamasına izin verilip verilmeyeceği sorulduğunda, "Avustralya makamlarının kendi kararlarını vermeleri önemli. Novak Djokovic hakkında söyleyebileceğim tek şey, aşıya inanıyorum ve bunun harika bir şey olduğunu düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

Djokovic yine Avustralya'da oynayacak mı?

Erkeklerde dokuz Avustralya Açık şampiyonluğu kazanarak rekoru elinde tutan Djokovic geçen yıl Melbourne Park'ta "evindeymiş gibi" hissettiğini belirtmişti.

Geçen hafta da vizesinin iptaline ilişkin ilk karar bozulduğunda Avustralya'da oynamanın "her zaman bir onur ve ayrıcalık" olduğunu söylemişti.

Ancak teorik olarak Djokovic vizesi iptal edildikten sonra üç yıllık bir yasakla karşı karşıya kalabilir.

Dünyanın en zorlu karantina kurallarının uygulandığı Avustralya'da halk bu önlemleri, Avustralya Açık organizatörlerini ve politikacıları ağır bir şekilde eleştiriyor.

Djokovic'i Avustralya'dan gönderilmesinin ardından kariyerinde ne bekliyor?
Djokovic'i Avustralya'dan gönderilmesinin ardından kariyerinde ne bekliyor?
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Son Dakika Dünya Djokovic'i Avustralya'dan gönderilmesinin ardından kariyerinde ne bekliyor? - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Djokovic'i Avustralya'dan gönderilmesinin ardından kariyerinde ne bekliyor? - Son Dakika
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