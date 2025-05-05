Donald Trump'tan şaşkınlık yaratan Alcatraz açıklaması: Film yapımcısı olmam gerekiyord - Son Dakika
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Donald Trump'tan şaşkınlık yaratan Alcatraz açıklaması: Film yapımcısı olmam gerekiyord

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uABD Başkanı Donald Trump, Alcatraz hapishanesini neden yeniden açma kararı alığını açıkladı. Şaşkınlık yaratan bir açıklamaya imza atan ABD lideri, "Sanırım film yapımcısı olmam gerekiyordu" ifadelerini kullandı. Ülkenin buna ihtiyacı olduğunu belirten Trump, "Dünyanın en tehlikeli suçlularına ev sahipliği yaptı ve kimse oradan kaçamadı" dedi.

05.05.2025 23:25  Güncelleme: 23:43
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ABD Başkanı Donald Trump, bir dönem dünyanın en ünlü hapishanelerinden biri olan Alcatraz'ı yeniden faaliyete açma planını duyurdu.

"Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Trump, Federal Cezaevleri Bürosu'na, Alcatraz'ın onarılıp genişletilerek, "en azılı suçlular" için yeniden kullanıma açılması talimatını verdiğini belirtti.

Donald Trump'tan şaşkınlık yaratan Alcatraz açıklaması: Film yapımcısı olmam gerekiyordu

ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

Açıklamanın ardından Trump, Alcatraz hapishanesini yeniden açmaya karar vermesinin nedenini açıkladı.Trump, kararının arkasında film endüstrisinden ilham olduğunu söyledi.

"FİLM YAPIMCISI OLMAM GEREKİYORDU"

Trump, "Sanırım film yapımcısı olmam gerekiyordu. Film yapımıyla başlarsak, bu iş orada biter," ifadelerini kullandı.

"BU ÜLKENİN BUNA İHTİYACI VARDI"

Alcatraz'ın ABD için güçlü bir "hukuk ve düzen" simgesi olduğunu savunan Trump, "Alcatraz çok güçlü, çok etkili bir şeyi temsil ediyor. Hukuk ve düzen açısından bu ülkenin buna ihtiyacı var" dedi.

"KÖPEK BALIĞI ISIRIKLARI VARDI"

Trump, Alcatraz'ın şu anda müze olarak kullanıldığını hatırlatarak, "Birçok insan ziyaret ediyor. Dünyanın en tehlikeli suçlularına ev sahipliği yaptı ve kimse oradan kaçamadı. Bir kişi neredeyse başardı ama onun kıyafetlerini paramparça buldular. Köpekbalığı ısırıkları vardı"

ABD lideri Trump'ın bu sözleri ise büyük şaşkınlık yarattı.

Donald Trump'tan şaşkınlık yaratan Alcatraz açıklaması: Film yapımcısı olmam gerekiyordu

ALCATRAZ HAPİSHANESİ

Alcatraz Adası, 1850'lerde ABD ordusu tarafından savunma amaçlı kullanıldı. 1860'larda askeri bir hapishane haline geldi. 1934 yılında ABD Adalet Bakanlığı, adayı yüksek güvenlikli federal hapishaneye dönüştürdü. Dönüştürülmesinin amacı, diğer hapishanelerde sorun çıkaran, firar riski yüksek ve organize suçlarla ilişkili suçluları izole etmekti.

YAPI VE GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Adanın doğal yapısı, kaçışı son derece zorlaştırıyordu. Etrafı soğuk, akıntılı sularla çevriliydi.

600 mahkûm kapasitesi olmasına rağmen ortalama 260–275 mahkûm barındırılmıştır.

Her mahkûma tek kişilik hücre verilmişti – bu, o dönem için sıra dışıydı.

Elektrik sistemleri, çelik kapılar ve silahlı kulelerle donatılmıştı.

ÜNLÜ MAHKUMLAR

Al Capone: Ünlü Chicago mafya lideri. Alcatraz'a gelmeden önce diğer hapishanelerde nüfuzunu kullanıyordu, ancak burada izole edilerek etkisiz hale getirildi.

Robert Stroud: "The Birdman of Alcatraz" olarak bilinir. Kuşlar üzerinde çalışmalarıyla tanındı ama aslında Alcatraz'da kuş beslemesine izin verilmemişti; bu çalışmalarını Leavenworth Hapishanesi'nde yapmıştı.

George "Machine Gun" Kelly: Silahlı soyguncu ve adam kaçırma suçlusuydu.

Alvin "Creepy" Karpis: FBI'ın en çok arananlar listesindeydi; Alcatraz'da en uzun süre kalan mahkûm (26 yıl).

Donald Trump'tan şaşkınlık yaratan Alcatraz açıklaması: Film yapımcısı olmam gerekiyordu

KAÇIŞ GİRİŞİMLERİ

Toplamda 14 kaçış girişimi, 36 mahkûm tarafından denendi:

En ünlüsü 1962 kaçışı: Frank Morris ve John ile Clarence Anglin kardeşler hücrelerinden kaçarak cezaevinden ayrıldı.

Kaçmak için kaşıklarla duvarları oydular, kağıt ve sabun karışımıyla baş maketleri yaptılar, böylece gece kontrolünde fark edilmediler.

Can yelekleri ve sal benzeri bir yapı için yağmurlukları kullandılar.

Cesetleri hiç bulunmadı, bu yüzden kaçışın başarılı olup olmadığı hâlâ gizemini koruyor.

Bu olay "Escape from Alcatraz" (1979) filmine konu oldu (Clint Eastwood başrolde).

KAPANIŞ NEDENLERİ

Yüksek işletme maliyetleri: Diğer hapishanelere göre üç kat daha pahalıydı.

Yapısal bozulmalar: Deniz suyu, beton ve demiri çürütüyordu.

1963'te Adalet Bakanı Robert F. Kennedy'nin onayıyla kapatıldı.

BUGÜNKÜ DURUMU

1972'de Alcatraz, Ulusal Parklar Servisi'ne devredildi. Bugün müze ve turistik cazibe merkezi olarak hizmet veriyor. Her yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Hücreler, kaçış tünelleri, yemek salonu ve gözetleme kuleleri orijinal haliyle korunmakta.

Donald Trump\'tan şaşkınlık yaratan Alcatraz açıklaması: Film yapımcısı olmam gerekiyord

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Son Dakika Dünya Donald Trump'tan şaşkınlık yaratan Alcatraz açıklaması: Film yapımcısı olmam gerekiyord - Son Dakika

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