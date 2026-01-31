Dubai'den dudak uçuklatan proje: Altınla kaplı ilk cadde geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Dubai'den dudak uçuklatan proje: Altınla kaplı ilk cadde geliyor

Dubai\'den dudak uçuklatan proje: Altınla kaplı ilk cadde geliyor
31.01.2026 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dubai, dünyada ilk kez bir caddeyi tamamen altınla kaplamayı planlıyor. Bu projeyi hayata geçirerek turistlerin ve sosyal medya fenomenlerinin dikkatini çekmeyi hedefliyor. Altınla kaplanacak cadde, 'Gold District' adı verilen büyük bir proje kapsamında hayata geçirilecek. Bu bölge, mücevher sektörü için özel olarak tasarlandı.

Dubai, yine dünyada ses getirecek bir projeyle gündemde. Şehir yönetimi, dünyada ilk kez bir caddenin tamamen altınla döşenmesini planladığını duyurdu. Gösterişli yaşam tarzı ve lüks projeleriyle tanınan Dubai, bu yeni adımıyla hem turistlerin hem de sosyal medya fenomenlerinin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Altınla kaplanacak cadde, "Gold District (Altın Bölgesi)" adı verilen büyük bir proje kapsamında hayata geçirilecek. Bu bölge özellikle mücevher sektörü için özel olarak tasarlandı. Amaç; alışveriş tutkunlarını, turistleri ve sektörde çalışan profesyonelleri tek bir noktada buluşturmak.

Yetkililer, projenin tüm detaylarının henüz netleşmediğini ve bilgilerin aşama aşama paylaşılacağını belirtti. Ancak şimdiden Gold District'in Dubai'nin en dikkat çekici turistik noktalarından biri olması bekleniyor.

Dubai Ekonomi ve Turizm Departmanı'na bağlı Dubai Festivalleri ve Perakende Kurumu'nun CEO'su Ahmed Al Khaja, altının Dubai için çok özel bir anlam taşıdığını vurguladı.

Al Khaja, "Altın, Dubai'nin kültürünün ayrılmaz bir parçası. Bu projeyle hem bu mirası kutluyoruz hem de sürdürülebilirlik ve yaratıcılıkla yeni bir döneme taşıyoruz," dedi. Ayrıca bu başarının kamu ve özel sektörün güçlü iş birliğinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Yerel kaynaklara göre Gold District'te 1.000'den fazla altın, mücevher ve kozmetik mağazası yer alacak. Bölgeye taşınması planlanan markalar arasında Jawhara Jewellery, Malabar Gold and Diamonds, Al Romaizan ve Tanishq Jewellery gibi dünyaca ünlü isimler bulunuyor.

Bölgeye gelecek yabancı turistler ve iş insanları için altı yeni otel inşa edilecek. Gold District'in bir diğer dikkat çekici özelliği ise, Dubai'nin en eski ve geleneksel çarşılarından biri olan Gold Souk'un hemen yanında yer alması. Böylece ziyaretçiler hem tarihi çarşıyı gezebilecek hem de ultra lüks mağazalarda alışveriş yapabilecek.

Bu proje, Dubai'nin son yıllarda art arda kırdığı rekorlara bir yenisini ekliyor. Şehir, kısa süre önce dünyanın en yüksek oteli unvanını da almıştı. Dubai Marina yakınlarında açılan Ciel Dubai Marina, 377 metre yüksekliğiyle bu alanda zirveye yerleşti. Otelde 1.000'den fazla oda ve 147 süit bulunuyor.

Dubai'nin hedefleri bununla da sınırlı değil. Şehir, yakında dünyanın en yüksek metro istasyonuna da ev sahipliği yapacak. Metro Blue Line projesi kapsamında inşa edilecek olan istasyonun yüksekliği 74 metre olacak. Yetkililer, bu hattın 2030 yılına kadar günde 200 bin yolcu taşımasını bekliyor.

Ayrıca Al Maktoum Uluslararası Havalimanı da büyük bir genişleme sürecinde. Proje tamamlandığında havalimanının yılda 260 milyon yolcuya hizmet vermesi ve dünyanın en büyük havalimanı haline gelmesi hedefleniyor.

Altınla kaplı cadde projesi, Dubai'nin "imkânsız yoktur" anlayışını bir kez daha gözler önüne sererken, şehir şimdiden dünyanın en çok konuşulan destinasyonlarından biri olmaya devam ediyor.

Dubai'den dudak uçuklatan proje: Altınla kaplı ilk cadde geliyor
Dubai'den dudak uçuklatan proje: Altınla kaplı ilk cadde geliyor
Dubai'den dudak uçuklatan proje: Altınla kaplı ilk cadde geliyor

Ekonomi, Turizm, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dubai'den dudak uçuklatan proje: Altınla kaplı ilk cadde geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Fenerbahçe, Dominik Livakovic’i Dinamo Zagreb’e kiraladı Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'e kiraladı
Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi Miras için aracına bomba koyan oğlunun tahliyesini istedi
Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump’tan Starmer’a sert uyarı Londra ile Washington arasında Çin krizi: Trump'tan Starmer'a sert uyarı
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Tır makasladı Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Yapay zeka videolarıyla dev vurgun Ekipler harekete geçti Yapay zeka videolarıyla dev vurgun! Ekipler harekete geçti
Sırbistan’da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi Sırbistan'da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi

16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:36
Küme düşme hattı alev alev Eyüpspor’dan Alanya’da kritik geri dönüş
Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor'dan Alanya'da kritik geri dönüş
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
15:08
İran’ın güneyindeki Bender Abbas’ta patlama Suikast iddiası var
İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 17:10:54. #7.11#
SON DAKİKA: Dubai'den dudak uçuklatan proje: Altınla kaplı ilk cadde geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.