Üye Girişi
AB Adalet Divanı, Polonya'ya günlük 1 milyon Euro para cezası verdi - Son Dakika
BBC

AB Adalet Divanı, Polonya'ya günlük 1 milyon Euro para cezası verdi

28.10.2021 05:57
AB Adalet Divanı, Polonya'ya günlük 1 milyon Euro para cezası verdi

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, yargı reformları nedeniyle Polonya'nın günlük 1 milyon Euro para cezası ödemesine hükmetti.

Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Adalet Divanı, uyguladığı yargı reformları nedeniyle Polonya'nın günlük 1 milyon Euro para cezası ödemesine hükmetti.

Karar, Polonya'nın bağımsız yargıçları cezalandırabilmek için kurulan Anayasa Mahkemesi'ne bağlı Disiplin Kurulu'nu kapatmaması nedeniyle verildi.

Bu senenin başında Polonya için Anayasa Mahkemesi Disiplin Kurulu'na verilen tartışmalı yetkileri askıya almasını hükmedilmiş ancak bu bugüne kadar gerçekleşmemişti.

Polonya Hükümet Sözcüsü Piotr Muller ise ağır ceza kararını "şantaj" olarak nitelendirdi.

Twitter'dan bir paylaşım yapan Muller, yargı düzenlenmelerinin, AB üyesi devletlerin münhasır yetkisi olduğunu ifade etti.

AB, Polonya'da hakimler yüksek kurulunun bağımsızlığını tehlikeye sokan ve yargı mekanizmasında hükümet atamalarına imkan veren yargı reformunun, AB Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu, dolayısıyla Polonya hükümetinin yargı reformundaki bu uygulamadan vazgeçmesi gerektiğini iletmişti.

Ekim ayı başlarında da, hükümetin talebi üzerine Polonya Anayasa Mahkemesi, AB yasaları ile Polonya Anayasası arasındaki uyumu ele aldığı bir incelemede, AB yasalarının, ulusal yasalar karşısında bağlayıcı nitelikte olduğu yönündeki temel birlik prensibine temelden aykırı olduğuna karar vermişti.

Bu kararla birlikte gerilim tırmanmıştı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bu kararın "Avrupa hukuk düzeni birliğine doğrudan bir meydan okuma" olduğunu söylemişti.

AB yasaları, yargının hükümetten bağımsızlığının Avrupa'nın temel ilkelerinden biri olduğunu tespit ediyor. AB'ye üye ülkelerde hükümetlerin yargıyla oynamalarının "hukuk devletinin altını oymak" anlamına geleceğini vurguluyor.

AB ile Polonya hükümeti arasında artan gerilimin Polonya'nın Birlik üyeliğini riske atabileceğinden endişe ediliyor.

Süreç nasıl başladı?

Polonya Anayasa Mahkemesi Disiplin Kurulu, gerekmesi durumunda üst düzey yargıçları cezai yaptırım altına almak için 2018'de kuruldu.

Hükümet bunun yolsuzlukla mücadele için gerekli olduğunu söyledi. Ancak kamuoyunda ise bu sistem, bağımsız yargıçlara aldığı kararlar nedeniyle yaptırım uygulama gücü verebileceği yönüyle eleştirildi.

Temmuz ayına gelindiğinde ise Avrupa Adalet Divanı, Disiplin Kurulu'nun ne yeterince bağımsız ne de tarafsız olduğunu belirterek kurulun kapatılmasına hükmetti.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, " Brüksel 'kafamıza silah dayayarak' taleplerde bulunuyor" sözleriyle kararı eleştirdi.

AB kurumlarının ülkesine yargı sistemini nasıl organize edeceğini söyleme konusunda herhangi bir hakkı olmadığını savunan Morawiecki, bununla birlikte Disiplin Kurulu'nu kapatmayı kabul etti ancak hiçbir tarih vermedi.

BBC Varşova muhabiri Adam Easton, Anayasa Mahkemesi'nin Disiplin Kurulu'na yeni davalar vermeyi bıraktığını ancak kurulun hali hazırdaki davaları görmeyi devam ettiğini bildirdi.

Gerilimde, Avrupa Komisyonu'nun Polonya'ya verilmesine henüz onay vermemiş olduğu ve bu anlaşmazlık çözülene kadar da onay vermeyebileceği 57 milyar euroluk ekonomik destek paketi önemli bir faktör.

Ursula von der Leyen, 19 Ekim'de Avrupa Parlamentosu oturumunda yaptığı konuşmada, Polonya'ya yönelik maddi yaptırımlardan bahsetmiş ve "Bunlar Avrupalı vergi mükelleflerinin parası. AB, pandemi sonrası kolektif bir toparlanma için hiç olmadığı kadar yatırım yaparken, bütçeyi kanun ihlallerinden korumamız gerekiyor. Diğer seçenek de Polonya'nın AB kararlarındaki oy hakkını dondurmak" diye konuşmuştu.

Von der Leyen'in ardından kürsüye çıkan Morawiecki ise "Yaptırımlardan bahsedilmesi kabul edilemez" demişti.

Salı günü yayımlanan bir ankete göre, Polonyalıların yüzde 40,8'i hükümetlerinin AB karşısında yenilgiyi kabul etmesi ve tartışmaları sonlandırması gerektiğini düşünüyor. Yüzde 32,5'i ise uzlaşıya gidilmesi gerektiği fikrine sahip.

Adalet Divanı, aldığı son kararla birlikte Polonya'nın Disiplin Kurulu'nu askıya alacağı veya geleceğine ilişkin nihai karara varacağı güne kadar günlük 1 milyon Euro'luk ödemesini hükmetti.

Adalet Divanı Başkan Yardımcısı, kararın AB yasal düzenine ve hukukun üstünlüğü gibi değerlere ciddi ve onarılamaz zarar vermemesi adına uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

Polonya Adalet Bakan Yardımcısı Sebastian Kaleta ise kararın "Polonya Anayasası'nı ve Polonya Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tamamen göz ardı ettiğini ve yok saydığını" belirtti.

AB Adalet Divanı, Polonya'ya günlük 1 milyon Euro para cezası verdi

Avrupa Birliği, Polonya, Adalet, Euro, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya AB Adalet Divanı, Polonya'ya günlük 1 milyon Euro para cezası verdi - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı 00:22 Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantı tamamlandı 23:22 Türkiye ve ABD heyetleri arasındaki F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantı tamamlandı Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı 22:27 Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı 21:26 Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı 20:41 Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı 17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi 16:47 İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim 14:25 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim

Son Dakika Haberleri
18:42 Tartıştığı eşini göğsünden bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:32 Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi: Çay alımı harcaması sisteme yanlış kodla girilmiş
18:23 İzzet Yıldızhan'dan olay sözler: Kızlarımın eş seçme şansı yok
18:05 Müge Anlı'da ortaya çıkan Güldane Biçer cinayetinde katil zanlısının savunması tüyler ürpertti
17:49 Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu
17:47 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı
17:32 Masumlar Apartmanı, Ada Masalı son bölüm özeti! Ada Masalı yeni bölüm ön izleme
17:11 Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu
16:50 Son Dakika: MHK'nin yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu
16:48 Son Dakika: Benzine indirim geldi! Gece yarısından itibaren 25 kuruş indirim uygulanacak
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Faiz indiriminin ardından gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi Faiz indiriminin ardından gözler Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun bugünkü basın toplantısına çevrildi         
23:43
Provokatif amaçlı muz yeme videosu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Provokatif amaçlı muz yeme videosu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
23:20
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı         
21:26
Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Son Dakika! Bilim Kurulu toplantısının ardından konuşan Sağlık Bakanı Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek         
20:46
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı         
13:54
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 06:06:10. #1.13#
SON DAKİKA: AB Adalet Divanı, Polonya'ya günlük 1 milyon Euro para cezası verdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement