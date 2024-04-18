Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü Gazze Savaşı Fotoğrafçısı Mohammed Salem\'e Verildi

Bu yıl Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü, Gazze savaşının sembol fotoğraflarından birini çeken Mohammed Salem’e verildi.
Büyük ödülü alan fotoğrafta, ölen beş yaşındaki yeğeninin kefene sarılı cesedine sarılan Inas Abu Maamar yer alıyor.
Saly isimli küçük kız, annesi ve kız kardeşiyle Han Yunus’taki evlerine yapılan İsrail hava saldırısında öldürüldü.
Reuters adına Gazze savaşını fotoğraflayan Mohammed Salem, Nasır Hastanesi’nde yakınlarını arayan aileleri görüntülüyordu.
Büyük ödülü açıklayan jüri, özen ve saygıyla çekilen fotoğrafın, dayanılmaz bir kayba dair tüm hissi yansıttığını açıkladı.
Salem çektiği kare için “Gazze’de olanların boyutunu özetleyen güçlü ve acı bir an” ifadelerini kullandı.
Bu sene, 130 ülkeden, 4 bine yakın fotoğrafçının 61 bin fotoğrafı değerlendirmeye alındı.
Savaşlar, mülteci krizleri ve iklim değişikliğine dair birçok kare farklı dallarda ödüle layık görüldü.
Avrupa’dan AFP haber ajansı adına 6 Şubat depremlerini izleyen Adem Altan ödüle layık görüldü.
15 yaşındaki Irmak Leyla Hançer, 5 Şubat günü bir geceliğine babaannesinde kalmaya gitmiş ve depreme burada yakalanmıştı.
Babası Mesut Hançer'in enkaz altında kalan kızının elini tutarken çekilen fotoğrafı depremin simgelerinden birisi oldu. Bu fotoğraf “Babanın Acısı” başlığını taşıyor.
New York Times adına göçmenlerin ABD’ye olan yolculuğunu izleyen Alejandro Cegarra da ödüle layık görüldü.
Cegarra, çoğu Güney Amerika ülkelerinden göçmenleri bu yolculuklarında takip etti.
İbrahim Noroozi’nin Associated Press adına çektiği kare de ödül aldı. Fotoğrafta Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir kampta kalan aile yer alıyor.
Annenin çadıra getirdiği elmaya çocukların bakışı “Uçtaki ülke Afganistan” başlığını taşıyor.
Brezilya’da yayımlanan Folha de Sao Paulo isimli gazete için Lalo de Almeida’nın çektiği kare ‘Amazon’daki Kuraklık’ başlığını taşıyor. 2023 yılında Amazon Nehri’nde kayıtlar tutulmaya başladığından bu yana en kötü kuraklık yaşandı.
Porto Praia’da kuruyan nehir yatağı üzerinden bir kilometre yürümek zorunda kalan bir kişinin fotoğrafı ödüle layık görüldü.
Adriana Loureiro Fernandez’in New York Times için çektiği karede Venezuela’daki Punta de Mata’da bir aile ön planda yer alıyor. Arkadaysa dünyanın en büyük gaz parlamalarından biri bulunuyor.
“Kızıl Gökyüzü, Yeşil Sular” başlıklı fotoğraf çevrenin sosyal hayat üzerindeki etkisini göstermeyi amaçlıyor.
Son Dakika › Dünya › Dünya Basın Fotoğrafı Ödülü Gazze Savaşı Fotoğrafçısı Mohammed Salem'e Verildi - Son Dakika
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Kenya'nın başkenti Nairobi'nin yaklaşık 400 kilometre kuzeybatısındaki Elgeyo Marakwet'te düşen askeri helikopterde can kaybı arttı. Kazada, aralarında Kenya Genelkurmay Başkanı Francis Omondi Ogolla'nın da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
AFAD, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Yozgat ve Tokat illerindeki 112 Acil Çağrı Merkezlerine toplam 231 ihbar geldiğini, ancak can kaybı bulunmadığını açıkladı. Tokat'ta 2 ev, 5 ahır ve 2 minarenin hasar aldığı, Yozgat'ta ise iki katlı bir evin yıkıldığı ve 8 köyde küçük çaplı hasarların meydana geldiği bildirildi.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Amasya'dan 12 AFAD personeli ve 3 araç, Tokat ve Yozgat illerine görevlendirildi. Tokat iline 2 idareci, 5 arama kurtarma teknisyeni ve 2 tam donanımlı araç, Yozgat iline ise 5 arama kurtarma teknisyeni ve 1 tam donanımlı araç sevk edildi. Amasya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden toplamda 12 personel ve 3 araç, depremin etkilediği bu iki ilde görev yapacak.
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de de hissedildi. Deprem, saat 18.11'de Sulusaray ilçesinde kaydedildi ve 5.9 kilometre derinlikte gerçekleşti. Kayseri'de vatandaşlar güvenli alanlara geçmek için evlerini ve dükkanlarını boşalttı.
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