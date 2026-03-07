İsrail\'i böyle vurdular! İddia ise görüntülerden çok daha vahim

ABD- İsrail ile İran arasında devam eden savaşın sekizinci gününde cephe hattından servis edilen bir video gündemin en çok konuşulan görüntülerinden biri oldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, İran'ın füzelerle hedef aldığı belirtilen İsrail'deki bir binada meydana gelen büyük patlama anı yer aldı.

Patlamanın ardından binanın büyük bölümünde ağır hasar oluştuğu görülürken, görüntüler kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ÖLÜ SAYISI İDDİASI TARTIŞMA YARATTI

Patlamaya ilişkin sosyal medyada dolaşan bazı iddialarda ise binada en az 200 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak bu rakamın İsrail tarafından açıklanmadığı ve iddiaların henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı belirtiliyor.

Söz konusu iddialar, patlama görüntülerinin yarattığı etkiyi daha da artırırken, olayla ilgili resmi açıklamaların ve net bilançonun açıklanması bekleniyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İran ile İsrail arasında karşılıklı saldırıların devam ettiği savaşın sekizinci gününde bölgede tansiyon yüksek seyrini sürdürüyor. Uzmanlar, çatışmaların sürmesi halinde sivil kayıpların artabileceği ve savaşın daha geniş bir alana yayılma riskinin bulunduğu uyarısında bulunuyor.