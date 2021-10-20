Üye Girişi
Covid: İngiltere'de sağlık çalışanlarından hükümete "Kış aylarında krizden kaçınmak için acil ek önlem alın" çağrısı - Son Dakika
BBC

Covid: İngiltere'de sağlık çalışanlarından hükümete "Kış aylarında krizden kaçınmak için acil ek önlem alın" çağrısı

20.10.2021 07:12
Covid: İngiltere'de sağlık çalışanlarından hükümete

İngiltere’de vaka sayıları artarken, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Konfederasyonu, kalabalık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu da dahil olmak üzere hükümete bazı önlemleri acilen uygulamaya koyma çağrısı yaptı.

İngiltere'de sağlık çalışanları hükümete, kış aylarında bir "kriz" yaşanmasından kaçınılması için acilen bazı Covid önlemlerini devreye sokma çağrısı yaptı.

Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Konfederasyonu, kalabalık ve kapalı alanlarda maske zorunluluğu da dahil olmak üzere hükümetin "B Planı"nı şimdiden uygulaması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de vakalar keskin bir şekilde artıyor ancak can kaybı kış aylarının en kötü günlerinin çok altında.

Hükümet, Covid önlemlerini geri getirmeyi "kesinlikle planlamadığını", ancak verileri "çok yakından takip ettiğini" açıkladı.

Salı günü bildirilen 43,738 yeni Covid vakası ile günlük vakalar art arda yedi gün boyunca 40,000'in üzerine çıktı.

223 kişi de hayatını kaybetti. Bu, Mart ayından bu yana görülen en yüksek günlük can kaybı sayısı.

Hükümetin kış planına göre, mevcut önlemler NHS üzerinde baş edilemeyecek boyutta baskı yaratırsa, bazı ortamlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesi ve aşı pasaportlarının uygulamaya konması gibi adımlar B Planı'nın parçası olarak düşünülebilir.

'Kayıtlara geçen zorlu kış olabilir'

NHS Konfederasyonu Başkanı Matthew Taylor, hastanelerin aşırı baskı altında kalmasını önlemek için hükümeti bu ek önlemleri şimdiden uygulamaya çağırıyor.

Taylor, "NHS bu kışın, kayıtlara geçen en zorlu kış olma ihtimaline göre hazırlık yapıyor" dedi.

"Hükümetin B Planı'nı gecikmeden yürürlüğe koyma zamanı geldi çünkü önleyici tedbirler olmadan bir kış krizine girme riskimiz var."

Taylor, "Panik düğmesine basmadan önce Covid vaka sayılarının fırlamasını ve NHS üzerindeki baskının aşırı yükselmesini beklememeliler" diye ekledi.

NHS Konfederasyonu ayrıca, salgınla en önde mücadele edenlere yardımcı olmak için "B Planı artı" olarak adlandırdığı bir dizi önlem çağrısında da bulundu.

Bu, insanları aşı olmaya, randevularına zamanında gitmeye ve hatta Ulusal Sağlık Hizmetleri'ni desteklemek için gönüllü olmaya teşvik etmeyi içeriyor.

Bu talepler, Başbakan Boris Johnson'ın Salı günü Kabine'ye İngiltere'nin "zor bir kış" ile karşı karşıya olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Bir başbakanlık sözcüsü, 'B Planı' acil durum önlemlerini devreye sokmanın şu an planlanmadığını söyledi, ancak "Tabii ki artan vaka oranlarını çok yakından izliyoruz" dedi.

İngiltere'deki yeni Covid vakalarının yedi günlük ortalaması, Ekim başında günde yaklaşık 34,000 iken günde 44,145'e yükseldi.

İngiltere'de hastanelerde hasta sayısı bir haftada %10 arttı ve 11 Ekim'de 7,039 olan sayı Pazartesi günü 7,749'a yükseldi.

Pozitif çıkan koronavirüs testinden sonraki 28 gün içindeki can kayıplarına ilişkin Salı günkü sayı, 9 Mart'tan bu yana görülenlerin en yükseğiydi.

Fakat hafta sonunda raporlamalardaki gecikmeler nedeniyle günlük sayıların Salı günleri genellikle daha yüksek olduğu kaydediliyor.

Bu arada yetkililer, giderek artan sayıda vaka sayısına neden olan Delta virüsünün yeni varyantını izlediklerini söylüyorlar.

Başbakanlık, bu varyantın "daha kolay yayıldığını gösteren hiçbir kanıt olmadığını" açıkladı.

Covid: İngiltere'de sağlık çalışanlarından hükümete Kış aylarında krizden kaçınmak için acil ek önlem alın çağrısı
Covid: İngiltere'de sağlık çalışanlarından hükümete Kış aylarında krizden kaçınmak için acil ek önlem alın çağrısı

Koronavirüs, England, Salı, 112, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Covid: İngiltere'de sağlık çalışanlarından hükümete 'Kış aylarında krizden kaçınmak için acil ek önlem alın' çağrısı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Salah, Atletico Madrid karşısında resital yaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:09 Salah, Atletico Madrid karşısında resital yaptı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları KYK yurdu önünde öğrenciler ayaklandı, İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti 00:58 KYK yurdu önünde öğrenciler ayaklandı, İmamoğlu jet hızıyla müdahale etti Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir 00:41 Fenerbahçe'den Türk futbol tarihinde benzeri görülmemiş protesto: Bizim için futbol bitmiştir
58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı 23:14 58 milyon euro yatırım yapılan Türkiye'nin ilk yerli şanzımanı tanıtıldı Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü 20:11 Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak 18:20 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak
Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz 17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak 16:43 Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak

Son Dakika Haberleri
18:51 Rekabet Kurulu'ndan, sahibinden.com'a soruşturma
18:19 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak
18:15 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı
18:05 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
17:25 Şampiyonluk oranları değişti! Trabzonspor'a liderliği kaptıran Fenerbahçe hala açık ara favori
Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara yeni çağrı: Az kaldı, sizin zamanınız geliyor Kılıçdaroğlu'ndan bürokratlara yeni çağrı: Az kaldı, sizin zamanınız geliyor         
07:17
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Siyasi cinayetler tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu: İlk cinayetiniz ben olayım Siyasi cinayetler tartışmasına Alaattin Çakıcı da dahil oldu: İlk cinayetiniz ben olayım         
00:42
Öğrencisini istismardan yargılanan müdür yardımcısından rezil savunma: Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi Öğrencisini istismardan yargılanan müdür yardımcısından rezil savunma: Kılık kıyafeti çok şık ve dikkat çekiciydi         
23:36
Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti Burcu Biricik, şalvar giyip tülbent taktı! Makyajsız hali dikkat çekti         
22:57
Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor Almanya'da rekor kıran akaryakıt fiyatları, sürücüleri komşu ülkeye yönlendiriyor         
19:14
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
"Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı         
16:02
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif         
13:51
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı Hakkında 5 yıl hapis cezası bulunan Karim Benzema'ya hapis! Kaset şantajı kariyerini yaktı         
09:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 07:18:09. #1.12#
SON DAKİKA: Covid: İngiltere'de sağlık çalışanlarından hükümete "Kış aylarında krizden kaçınmak için acil ek önlem alın" çağrısı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement