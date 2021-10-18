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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız

18.10.2021 20:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'da Türkiye-Angola İş Forumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunduğu Angola'da Türkiye-Angola İş Forumu'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Bugün ikili görüşmede de Sayın Başkan'a Angola'da 'kaliteli, nitelikli hastaneler yapabilir, üniversite yapabiliriz. İş insanlarımız bunları süratle yapmaya muktedirdir' dedik. Tüm bunların yanında, salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında birçok G20 ülkesi havlu atarken biz yüzde 1,8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti;

"Türkiye ve Angola'nın birbirini tamamlayıcı özelliklere sahip olduklarını teyit ederek birçok alanda işbirliği imkanları bulunduğunu tespit ettik. Sayın Cumhurbaşkanıyla aldığımız kararların ülkelerimiz arasındaki dostluğun daha ileri taşıyacağına inanıyorum. Türkiye-Angola ilişkilerinin hak ettiği seviyeye ulaşmasında elbette devlet adamlarının sergilediği irade çok önemlidir. Siyasetçinin görevi ticaretten savunmaya, turizmden kültüre ve tarıma kadar her alanda ilişkilerin tümüyle önündeki engelleri kaldırmak, karşılıklı işbirliğinin üzerinde yükseleceği hukuki ve ahdi zemini tesis etmektir. Ancak iki ülkenin gerçek potansiyelini bilhassa ticaret ve yatırımlarda hayata geçirecek olan iş dünyamızın siz kıymetli mensuplarıdır. Bunun içinde iki ülkenin iş dünyasının birbirini tanıması büyük önem arz ediyor. Bugün de bize aralarında en yetkin firmalarımızın temsilcilerinin de olduğu kalabalık bir iş insanı heyeti katılıyor. Amacımız firmalarımızı Angola'da iş yapmaya, yatırım ve ticaret yapmaya teşvik etmektir. Aynı derecede önem verdiğimiz bir husus ise Angolalı iş insanlarının Türkiye'yi tanıması, ülkemizdeki yatırım fırsatlarını görmesidir."'İKİLİ TİCARETİMİZİ KISA VADEDE 500 MİLYON DOLARA ÇIKARMA KARARI ALDIK'"Burada bir üzüntümü de belirtmek istiyorum. G20 üyesi Türkiye ile Güney Afrika bölgesinin yükselen yıldızı olan Angola'nın ilişkilerinin geliştirmede bu kadar geç kalması her iki ülke içinde kayıptır. Bu eksiğimizi en kısa zamanda telafi etmemiz gerekiyor. Hali hazırda 250 milyon dolar düzeyinde seyreden ikili ticaretimizi kısa vadede 500 milyon dolara çıkarma kararı aldık. Bugün imzalanan anlaşmalarla bunun ahdi zeminini pekiştirdik. İkinci tur müzakereleri tamamlanan 'çifte vergilendirmenin önlenmesi' anlaşmasının da bir an önce imzalanacağına inanıyorum.""Göreve geldiğimizde kıtada 12 olan büyükelçilik sayımızı 43'e çıkardık. Dünyadaki en büyük diplomatik temsilciliğimizi bir Afrika ülkesinde açtık. Önümüzdeki dönemde büyükelçiliklerimizin sayısını 49'a çıkarmayı hedefliyoruz."'KORONAVİRÜS SALGINIYLA KALİTELİ VE ERİŞİLEBİLİR SAĞLIK HİZMETİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU HEP BİRLİKTE GÖRDÜK'" Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin sayısı 2008 yılında 10 iken, 2021'de 37'ye yükseldi. Her yıl giderek artan sayıda Afrikalı misafirimiz yaz tatilini Türkiye'de geçirmeye başladı. Aynı şekilde Türkiye'nin sağlık altyapısından istifade eden Afrikalı misafirimizin oranında da ciddi artışlar yaşanıyor. Kamu-özel ortaklığıyla hayata geçirdiğimiz şehir hastaneleri, yurtdışından misafirlerimize de hizmet veriyor. Koronavirüs salgınıyla kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmetinin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte gördük. Bugün ikili görüşmede de Sayın Başkan'a Angola'da 'kaliteli, nitelikli hastaneler yapabilir, üniversite yapabiliriz. İş insanlarımız bunları süratle yapmaya muktedirdir' dedik. Tüm bunların yanında, salgının zirvesi diyebileceğimiz 2020 yılında birçok G20 ülkesi havlu atarken biz yüzde 1,8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Bunun tesadüfi bir büyüme olmadığını, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde ise yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla teyit ettik. İnşallah 2021'i yüzde 9'luk bir büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz."'İHA TEKNOLOJİLERİNDE DÜNYANIN EN BAŞARILI 3 ÜLKESİ ARASINDAYIZ'"İnsansız hava araçları teknolojilerinde dünyanın en başarılı üç ülkesi arasındayız. Akıncı'nın katılımıyla bir üst lige çıkardığımız İHA filomuzu muharip insansız uçak sistemimizin de devreye girmesiyle inşallah dünyanın bir numarası haline getireceğiz. Dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini yapabilen 10 ülke içinde yer alıyoruz. Kara ve deniz araçlarında kendimizle beraber dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şu an, dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmamız bulunuyor. Önümüzdeki yıl yeni tip denizaltılarımızın ilkini hizmete almayı planlıyoruz."

"TİKA, AFAD, Yurtdışı Türkler Birliği, Türk Kızılay'ı, Diyanet Vakfımız, Yunus Emre Enstitülerimiz, Türkiye Maarif Vakfımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla Türkiye'nin dostluk elini Afrika'ya uzatmaya devam ediyoruz."


Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Angola, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İHA teknolojilerinde dünyanın en başarılı 3 ülkesi arasındayız - Son Dakika
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