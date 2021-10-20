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İklim krizi: Putin, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak - Son Dakika
BBC

İklim krizi: Putin, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak

20.10.2021 21:29
İklim krizi: Putin, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek iklim zirvesine katılmayacağını açıkladı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada zirveye katılmama kararına ilişkin herhangi bir neden belirtilmezken, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, iklim değişikliğinin Rusya'nın önemli öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Söz konusu karar, ülke liderlerinin küresel ısınmaya ilişkin yapacağı müzakerelere vurulmuş bir darbe olarak görülüyor.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü ise Putin'in kararıyla ilgili sorulan bir soruya, Başbakan Boris Johnson'ın iklim değişikliğiyle mücadelede kritik bir öneme sahip olması nedeniyle liderleri zirveye katılmaya teşvik ettiğini söyledi.

Sözcü, 120'den fazla ülke liderinin zirveye katılacağını da sözlerine ekledi.

Daha önce zirveye katılabileceğinisöyleyen Putin aldığı yeni karar hakkında herhangi bir yorum yapmadı. Putin'in zirveye sanal olarak katılması bekleniyor.

13 Ekim'de Moskova'da düzenlenen uluslararası bir enerji forumunda konuşan Putin, pandeminin seyahat planındaki unsurlardan birisi olacağını söylemişti.

Rusya'da koronavirüse bağlı ölüm sayılarında rekor seviyeye ulaşıldı. 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında çalışanlar için ülke çapında ücretli izin kararı alındı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in de koronavirüs salgını sebebiyle COP26'ya katılması pek olası görünmüyor. Öte yandan Çinli yetkililer ise plan değişikliği olasılığının tamamen rafa kalkmadığını da belirtiyor.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Ekim ayı başında zirveye katılamama ihtimalinden bahsetmiş ancak aldığı yoğun eleştirilerin ardından İskoçya'da olacağını bildirmişti.

COP, Türkçe'ye "Taraflar Konferansı" olarak çevrilebilecek "Conference of the Parties" ifadesinin kısaltması. Her yıl düzenlenen zirve, 197 ülkeyi bir araya getirerek, iklim değişikliğinin ve ülkelerin bununla nasıl mücadele edeceğinin tartışıldığı bir platform yaratıyor.

COP26, Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten bu yana kaydedilen gelişmenin değerlendirileceği ilk zirve olacak.

Yakın geçmişe bakarak neler başarıldığı ve hangi konularda başarısız olunduğunun muhasebesi yapılacak.

COP26'da birinci öncelik, ülkelerin 2030'a kadar karbon salınımını azaltmak için daha agresif ve hızlı adımlar atması ve bu yüzyılın ortasına kadar sıfır karbon salınımı hedefine uymalarını sağlamak olacak.

Ekosistemleri korumak ve kömür kullanımını bitirmek gibi özel amaçlar için de hedefe dönük girişimler oluşturulması bekleniyor.

İklim krizi: Putin, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak
İklim krizi: Putin, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak

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Son Dakika Dünya İklim krizi: Putin, COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak - Son Dakika Dünya

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