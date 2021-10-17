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İngiltere ve Galler'de giderek artan oranda ev içi şiddet dosyası yargıya gidemeden kapatılıyor - Son Dakika
BBC

İngiltere ve Galler'de giderek artan oranda ev içi şiddet dosyası yargıya gidemeden kapatılıyor

17.10.2021 11:42
İngiltere ve Galler'de giderek artan oranda ev içi şiddet dosyası yargıya gidemeden kapatılıyor

BBC'nin yaptığı bir araştırmaya göre İngiltere ve Galler bölgelerinde son beş yıl içinde polise yapılan ev içi şiddet başvurularında büyük artış var ama binlercesi zaman aşımı engeline takılarak düşürülüyor.

BBC'nin araştırmasına göre İngiltere'de ev içi şiddet şikayetleri artıyor ama bu şikayetler hakkında açılan davaların oranı 6 aylık zaman aşımına takıldığı için giderek artan bir hızla düşüyor. Kadın grupları şimdi yasalarda ev içi şiddet vakalarıyla ilgili zaman aşımı süresinin en az iki yıla çıkarılmasını talep ediyorlar.

İngiltere yasalarına göre fiziksel saldırı ve tehdit suçları hakkında dava açma süresi 6 ay ve ev içi şiddet de bu kapsama giriyor.

BBC'nin edindiği resmi verilere göre İngiltere ve Galler'de son beş yıl içerisinde bu süre içinde yetkililer tarafından hukuki süreç başlatılamadığı için yaklaşık 13 bin başvuru zaman aşımından düşmüş oldu.

Kadın hakları grupları kadınların adaletten mahrum edildiğini söyleyerek savcılara ve polise bu suçları soruşturmak için verilen sürenin uzatılmasını istiyorlar.

Kraliyet Emniyet Müfettişliği tarafından hazırlanan bir rapora göre, cinsel saldırı da dahil ev içi şiddet dosyalarının dörtte üçü, zanlı hakkında dava açılamadan kapanıyor.

Yine İngiltere ve Galler'i kapsayan verilere göre, kadınlar tarafından tecavüzle suçlananların sadece yüzde 1,6'sı mahkum oluyor. İçişleri Bakanı Priti Patel Temmuz ayında açıklanan bu oranların "derin utanç verdiğini" söylemişti.

'Ev içi şiddette zaman aşımı süresi uzatılsın' talebi

Ev içi fiziksel şiddet mağdurları bazen şikayette bulunmaktan çekindiği için bu vakaların çok daha kompleks olduğunu söyleyen kadın grupları polise bu nedenle soruşturma için daha fazla zaman verilmesi gerektiğini savunuyorlar.

Bir hükümet sözcüsü şiddet iddialarının soruşturulması ve mümkün olduğu ölçüde takip edilmesi gerektiğini ayrıca pandemi döneminde bu tür suçlara maruz kalanların desteklenmesi için ek fonlar ayırıldığını söyledi.

Fakat muhalefetteki İşçi Partisi'nin milletvekili ve Avam Kamarası'nın İçişleri Karma Komisyonu'nun başkanı Yvette Cooper, bu verilerin, ceza hukuku sisteminin, kadınlar ve kız çocuklarına yönelik şiddeti anlamayı başaramadığını gösteren yeni bir örnek olduğunu kaydetti.

Cooper BBC'ye "Her yıl binlerce dosyanın zaman aşımından ve giderek artan oranda düşürülüyor olması şok edici bir gerçek" diye konuştu.

"Ev içi şiddetin mağdurları ve hayatta kalanlarının bir saldırıyı anında bildirememiş olmasının bir çok sebebi var. Fakat bundan dolayı failin cezalandırılmayacağının söylenmesi tamamen yanlış. Bu yüzden yasanın değişmesi gerekiyor."

Altı aylık zaman aşımı süresi yargı sisteminin hızlı işletilmesi, tıkanmaması genel amaçlı. Ama ev içi şiddet suçunun özellikleri nedeniyle kadın hakları grupları bu sürenin bu suçlar özelinde iki yıla uzatılmasından yana.

Victims Too adlı kadın hakları örgütünün kurucusu Erica Osakwe, kendisine yönelik şiddeti ancak ilişkisini sonlandırdığında polise bildirebilmiş, fakat daha sonra kendisine polisin ön raporu usulüne uygun şekilde hazırlayamadığı ve zaman aşımının geçtiği söylenmişti.

Osakwe "Midemde hissettiğim boşluk duygusu haftalarca, aylarca geçmedi. Benimle dalga geçtiklerini hissettim. Ciddiye almamışlardı. Anlattıklarımı dikkate değer bulmamış gibiydiler. Altı ay bence bu tür bir deneyimi yaşayan bir kişinin başına ne geldiğini anlayabilmesine, kendini toparlayıp şikayette bulunmadan önce bir destek bulabilmesine bile yetecek bir süre değil" diyor.

"Bu altı ay sadece mağdurun şikayet etmesi için değil aynı zamanda polisin harekete geçmesi için de verilmiş olan toplam bir süre. Polis altı ay içerisinde ihtiyaç duyulan delilleri toplayıp, bir iddianame hazırlanması için savcılığa bile yetiştiremeyebilir."

Osakwe ve Refuge (Sığınak) adlı kampanya grubu şimdi İşçi Partisi milletvekili Yvette Cooper'ın Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasası'nda değişiklik yapılması için parlamentoya verdiği önergeyi destekliyorlar.

BBC'nin bulguları: Artan takipsizlik

BBC'nin Bilgi Edinme Kanunu kapsamında aldığı bilgilere göre İngiltere ve Galler bölgelerindeki 43 emniyet teşkilatından 30'una yapılan ev içi şiddet başvurularında büyük bir artış, ama açılan dava sayısında düşüş var.

2016-17'den 2020-21'e kadar beş yıl içerisinde bu bölgelerde ev içi şiddet olduğu notuyla kaydedilen en az 12 bin 982 saldırıda, zaman aşımı nedeniyle hiç kimse dava edilememiş.

Bu rakamlar mahkemeye gidemeden kapatılan ev içi şiddet şikayetlerinin yüzde 159 oranında arttığını gösteriyor.

Oysa yine aynı beş yıl içerisinde ev içi şiddet notuyla kayda alınan şikayetlerde yüzde 71 oranında bir artış olduğu görülüyor. Bu şikayetler beş yıl içerisinde 99 binden 170 binlere çıkmış.

Bu beş yıl içerisinde yargıya kadar gidebilen ev içi şiddet dosyalarının oranı da yüzde 23 azalmış bulunuyor.

Ülkedeki Emniyet Müdürleri Konseyi'nin ev içi şiddetten sorumlu yetkilisi Louisa Ralfe, "Mağdurların saldırıları hemen bildirememesinin çok çeşitli sebepleri olduğunu biliyoruz. Özellikle de ev içi şidette mağdurların şikayette bulunması zor ile ve başka yollarla engelleniyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığının yorumuna katılıyoruz ve Bakanlıkla ve Kraliyet Savcılık Servisi ile birlikte olayın boyutlarını anlamak ve her bir mağdurun hakkı olan adalete kavuşmasını güvence altına alabilmek için çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

İngiltere ve Galler'de giderek artan oranda ev içi şiddet dosyası yargıya gidemeden kapatılıyor
İngiltere ve Galler'de giderek artan oranda ev içi şiddet dosyası yargıya gidemeden kapatılıyor

Kadın Hakları, Saldırı, England, Galler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere ve Galler'de giderek artan oranda ev içi şiddet dosyası yargıya gidemeden kapatılıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: İngiltere ve Galler'de giderek artan oranda ev içi şiddet dosyası yargıya gidemeden kapatılıyor - Son Dakika
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