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Squid Game kripto parasının değeri ilk bir kaç günde hızla yükseldi - Son Dakika
BBC

Squid Game kripto parasının değeri ilk bir kaç günde hızla yükseldi

29.10.2021 13:58
Squid Game kripto parasının değeri ilk bir kaç günde hızla yükseldi

Netflix'in büyük ilgi toplayan Kore dizisi Squid Game'in Kasım ayında başlayacak internet oyunu versiyonunda kullanılmak üzere piyasaya sürülen kripto para ilk haftası dolmadan yüzde 430 değer kazandı.

Eğer Netflix'deki Kore dizisi Squid Game'e hayranlığını göstermek isteyen tutkulu bir izleyici iseniz, kripto parasını alarak bunu yapabiliyorsunuz.

Bilgisayar oyunu yapımcıları, dizinin bir internet oyunu versiyonunu yaptılar ve oynamak isteyenlerin ödemeyi Squid kripto parası ile yapması isteniyor.

Salı günü piyasa hayatına başlayan Squid kripto parasının fiyatı sadece 1 sent idi ama Cuma gününe geldiğimizde yüzde 430'luk bir tırmanışla 4 dolar 39 sente kadar yükseldi.

Fakat Squid kullanıcılara, satın aldıkları parayı geri satma imkanı vermediği için eleştirildi.

Para için sonu ölümle biten çocuk oyunları oynamaya mecbur kalan bir grup insanın hikayesini anlatan distopya (karanlık bir gelecek tahayyülü) dizisi büyük izleyici topladı ve hararetli tartışmalar başlattı.

Squid de "oyna-kazan" denilen türden bir kripto para. İnternette bir oyun oynamak isteyen kişiler, daha fazlasını kazanmak için önce bu kripto paralardan bir miktar satın alıyorlar. Daha sonra bu paralar başka kripto paralar ya da normal para ile değiştirilebiliyor.

Squid alıcılarının çoğu Kasım ayında başlayacak olan internet oyununu oynamak isteyenler olacak.

Yayınlanan açıklamada "Katılanların sayısı çoğaldıkça kazanç havuzu da büyüyecek" yazıyor ve oyunu geliştirenlerin bu paralardan yüzde 10 komisyon alacağı, kalan yüzde 90'ın oyunları kazananlara gideceği kaydediliyor.

"Daha da önemlisi, oyunun ölümcül sonuçları olmayacak gibi görünüyor!! diye ekleniyor.

Her bir oyuna katılmanın bir maliyeti olacak. Örneğin Birinci Tur: Kırmızı Işık, Yeşil Işık'a katılmak için 456 Squid ödemek gerekecek. Oyunda altı tur olduğu için her bir tur atlandıkça maliyetler de artacak.

Squid alıcılarına uyarı

Fakat Squid almak isteyenlerin CoinMarketCap adlı kripto para fiyat izleme sitesinin yayınladığı uyarıya kulak vermesi yerinde olur. Uyarıda, Squid alanların çoğunun bunu başka kripto paralara dönüştüremediği yani satamadığı kaydedildi.

Şu anda Squid kripto parasının piyasa değeri 184 milyon dolara erişti.

Bir alıcı BBC'ye 7500 dolarlık Squid aldığını, 48 saat içinde bu paranın değiştirilebilir olmasını umduğunu söyledi.

Şu anda paranın satışının neden yapılamadığı tam olarak anlaşılabilmiş değil. Fakat şirket, piyasada yeterinde para alınmadıysa alıcıların ellerindekini satmasına sınır koyan yeni bir anti-damping teknoloji kullandığını söylüyor.

Şirket konuya açıklık getirmesi için BBC tarafından yöneltilen sorulara hemen yanıt vermedi.

Cornell Üniversitesi'nden iktisatçı Eswar Prasad "Bu kripto para da, anlık sosyal medya medya akımları ya da kültürel olgulardan nasiplenen dijital paraların giderek uzayan listesine eklenmiş oldu" diyor.

"İlginçtir ki, böylesi birçok para yatırımcıları cezbediyor ve bu yüzden de değerlerinin aşırı şişmesine yol açıyor. Bu tür spekülatif satın alma girdaplarına kapılan saf yatırımcılar çok büyük kayıplara uğrama riskiyle karşı karşıya."

'Oyna-kazan': Geleceğin kumar dünyası bu mu olacak?

Covid salgını döneminde, internet oyunları, hoş vakit geçirmeyi gerçek para kazanma araçlarıyla birleştiren GameFi teknolojisi kullanımını teşvik ettikçe, oyna-kazan türü oyunlara gösterilen ilgi de giderek büyüdü.

Metaverse'ün ( Facebook'un yeni adı) bu sektörü daha da geliştirmesi bekleniyor.

Bu arada Squid Game'in topladığı büyük ilgi sadece kripto para sektörüne yaramadı. Netflix abonelikleri de bu dizinin gösterime girmesinden bu yana büyük artış gösterdi.

Bloomberg'e göre yapımı sadece 21,4 miyon dolara malolan Kore dizisi, Netflix'e 900 milyon dolar civarında gelir sağladı.

Squid Game, İnternet, Netflix, Kripto, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Squid Game kripto parasının değeri ilk bir kaç günde hızla yükseldi - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Squid Game kripto parasının değeri ilk bir kaç günde hızla yükseldi - Son Dakika
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