Dünya Tarihindeki En Sıcak Gün 3 Temmuz Olarak Kayıtlara Geçti - Son Dakika
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Dünya Tarihindeki En Sıcak Gün 3 Temmuz Olarak Kayıtlara Geçti

05.07.2023 09:51

3 Temmuz, dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak kaydedildi. Küresel ortalama sıcaklık 17,01 derece olarak ölçüldü ve Ağustos 2016'da ölçülen 16,9 dereceyi aştı. İklim değişikliği kaynaklı aşırı sıcak hava dalgaları dünya genelinde etkisini gösterirken, ABD, Çin, Hindistan ve İran gibi ülkelerde sıcaklık rekorları kırıldı. Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) El Nino koşullarının başladığını duyurarak küresel sıcaklık artışının hızlanacağını ve hava koşullarının etkileneceğini belirtti.

Küresel ortalama sıcaklığın 17,01 derece olarak ölçüldüğü 3 Temmuz, dünyada tüm zamanların en sıcak günü olarak rekor kırdı. İnsan faaliyetleri kaynaklı iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı sıcak hava dalgalarının tüm dünyada etkisini gösterdiği bu dönemde, 3 Temmuz tüm zamanların en sıcak günü oldu.

2016 YILINDAKİ REKORU GEÇTİ

ABD meteoroloji servisi Çevre Koruma Ulusal Merkezinin (NCEP) verilerine göre, dün kaydedilen rekor sıcaklık, Ağustos 2016'da ölçülen 16,9 dereceyi aştı.

3 Temmuz, dünya tarihindeki en sıcak gün olarak kayıtlara geçti

150 KİŞİ ÖLDÜ

Son haftalarda ABD sıcak hava dalgasının etkisinde bulunurken, Çin 35 dereceyi aşan sıcaklıkla mücadele ediyor. Hindistan'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar 150'yi aşkın can kaybına yol açtı. İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Zehek ve Hirmend kentlerinde sıcaklık 50 dereceyi buldu.

ERKEN UYARI SİSTEMLERİ KRİTİK

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bugün El Nino koşullarının başladığını duyurdu. El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı bildirilen WMO'nun açıklamasında, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceği, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
  • Kaan Arslan: Bu sıcaklara orman dayanmaz yanmazsa kurur zate ormanlık alanları sabah saatlerinde sulamak lazım şöyle büyük bir uçak yapamadık var olan ağaçları korumamız lazım maliyet ne olursa olsun her ülke bunu düşünmek zorunda Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • alos : CEHENNEMİN KURULMASINA AZ KALDI. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • emiromeryahya Arslan: İnsanlar artık doğaya o kadar zarar vermeye başladı doğa intikam alırcasına acısını çıkarıyor Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Dünya Dünya Tarihindeki En Sıcak Gün 3 Temmuz Olarak Kayıtlara Geçti - Son Dakika


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