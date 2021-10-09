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Türkiye'nin de arasında olduğu 136 ülke, yüzde 15 kurumlar vergisinde anlaştı - Son Dakika
BBC

Türkiye'nin de arasında olduğu 136 ülke, yüzde 15 kurumlar vergisinde anlaştı

09.10.2021 11:17
Türkiye'nin de arasında olduğu 136 ülke, yüzde 15 kurumlar vergisinde anlaştı

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 90'ınından fazlasını temsil eden, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı 136 ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıkladı.

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 90'ınından fazlasını temsil eden, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye'nin de yer aldığı 136 ülkenin uluslararası vergi reformuna yönelik anlaşmayı kabul ettiğini açıkladı.

Macaristan ve İrlanda'nın da katılmasıyla anlaşma artık tüm 38 OECD ülkesi ve bütün G20 ülkeleri tarafından destekleniyor.

Bu reform sayesinde çok uluslu şirketler, 2023'ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulacak.

OECD tarafından dün yapılan açıklamaya göre dünyanın en büyük ve en kârlı 100'e yakın çok uluslu şirketinden elde edilen 125 milyar dolardan fazla kâr ülkelere yeniden dağıtılacak.

Ayrıca bu şirketlerin faaliyet gösterdikleri yerlerde adil bir vergi ödemeleri ve kâr elde etmeleri sağlanacak.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, bu anlaşmanın tarihi olduğunu vurgulayarak, "Bu anlaşma gelecek haftalarda tamamlanacak ve merkezi yabancı ülkelerde olan çok uluslu şirketler, halihazırda ABD merkezli çok uluslu şirketlerin yaptığı gibi, iş yaptıkları her yerde asgari vergi ile karşı karşıya kalacaklar" dedi.

Vergi rekabetinin sona erdirmeyeceği belirtilen anlaşmanın getirdiği çözüm, 13 Ekim'de Washington'da yapılacak G20 Maliye Bakanları toplantısında ve ay sonunda Roma'da yapılacak G20 Liderler Zirvesi'nde sunulacak.

Temmuz ayında 100 ülke metne katılmıştı

Ancak çok sayıda kişi yüzde 15 oranının düşük olduğunu aktarıyor.

Anlaşmanın Amazon ve Facebook gibi 23 milyar doların üzerinde küresel satışı bulunan ve kâr marjı yüzde 10'un üzerine çıkan şirketleri vurması bekleniyor.

OECD'nin ilk ortaya sunduğu metne temmuz ayında 100 ülke destek vermişti.

Kurumlar vergisi yüzde 15'in altında olan İrlanda, Macaristan ve Estonya gibi ülkeler, ancak metinde yapılan değişikliğin ardından anlaşmaya destek verdiklerini açıkladı.

Kenya, Nijerya, Pakistan ve Sri Lanka ise anlaşmaya henüz katılmadı.

Anlaşma, çoğu ABD merkezli olan şirkete dijital vergi getirilmesi yönünde ABD ile İngiltere ve Fransa gibi ülkeler arasında yaşanan gerilime de çare oldu.

Yoksulluğa karşı çalışmalarıyla bilinen İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ise yüzde 15'in çok az bir oran olduğunu belirterek en az yüzde 25 vergi uygulanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin de arasında olduğu 136 ülke, yüzde 15 kurumlar vergisinde anlaştı

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin de arasında olduğu 136 ülke, yüzde 15 kurumlar vergisinde anlaştı - Son Dakika Dünya

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